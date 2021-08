Innovazione d’impresa: al via il contest Idea Battle II

Premi ai migliori progetti innovativi proposti da startup e team grazie al contest Idea Battle II promosso da CesenaLab.

Idea Battle II è il contest nazionale promosso da CesenaLab, incubatore e acceleratore di imprese innovative, destinato a sostenere le startup italiane incentivandone la creatività e stimolando nuovi progetti realmente innovativi. L'iniziativa si rivolge ai singoli e ai team che hanno un progetto innovativo, alle startup non ancora costituite in società, alle startup già costituite da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando.

Sarà una commissione di esperti a valutare i progetti sulla base di precisi criteri: innovazione del progetto, adeguatezza delle competenze possedute dal team, opportunità di mercato, stato di avanzamento del progetto (idea, prototipo funzionante, già testata sul mercato, mvp, fase di prototipazione, già sul mercato), scalabilità del progetto e facilità con la quale può essere replicato in contesti differenti, presenza di eventuali brevetti o possibilità di brevettare l’innovazione proposta, chiarezza dei materiali presentati.

Possono partecipare al concorso tutti i singoli o i team che hanno un progetto innovativo, le startup non ancora costituite in società, le startup già costituite da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando.

Sono previsti tre premi differenti, rispettivamente di importo pari a 6mila euro e 3mila euro per il primo e il secondo classificato, mentre per il terzo è di mille euro. I vincitori verranno proclamati nel corso di una cerimonia.

È possibile partecipare al bando compilando l’apposito modulo online entro il 6 settembre 2021.