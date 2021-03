Importo Ristori alle Partite IVA nel Dl Sostegni, pagati entro aprile

Ristori del Decreto Sostegni a Partite IVA, professionisti e imprese calcolati sulla media mensile della perdita 2020, erogati entro aprile su richiesta.

Decreto Sostegni, anticipazioni e richieste 15 Marzo 2021 Confermato il metodo di calcolo in base al quale saranno definiti gli importi dei ristori del Decreto Sostegni a tutte le Partite IVA con perdite 2020 di almeno un terzo rispetto all’anno precedente ed un giro d’affari 2019 fino ad un massimo di 10 milioni di euro. Sarebbero inclusi anche le professioni ordinistiche e gli iscritti varie casse previdenziali (in pratica, coloro che lo scorso anno confluivano nel Fondo di ultima istanza). Per conoscere l’importo del contributo a fondo perduto (in tutto ci sono 12 miliardi di euro per una platea di quasi 3 milioni di potenziali beneficiari, quindi la media degli indennizzi è di poco più di 4mila euro a testa), si dovrà partire da una base di calcolo che corrisponde alla perdita media mensile. Lo ha ufficializzato nelle scorse ore il Sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon:

verrà calcolato sulla media mensile della perdita e sarà erogato una tantum.

Esempi di calcolo ristoro

che fatturava nel 2019 circa 100mila euro l’anno (ricade nel primo scaglione, a cui si applica l’aliquota massima di ristoro del 30%) e nel 2020 ha registrato un calo di 45mila euro (in media 3.750 al mese) avrà un indennizzo pari al 3o% della perdita media mensile, quindi 1.125 euro. Una PMI che fatturava 4 milioni di euro (4°scaglione) e ne ha persi 1,5 (in media 125mila euro al mese), ha diritto al 15% del calo medio mensile, quindi 18.750 euro.

Ricordiamo che, in base alle ultime bozze, le aliquote da applicare dovrebbero essere cinque, per scaglioni di fatturato da 100mila a 10 milioni di euro:

30% fino a 100mila euro

25% fino a 400mila euro

20% fino a 1 milione di euro

15% fino a 5 milioni di euro

10% fino a 10 milioni di euro

Per ottenere i ristori si farà richiesta telematica all’Agenzia delle Entrate, probabilmente con la medesima piattaforma utilizzata anno dal Decreto Ristori (procedura web nel portale Fatture e corrispettivi dell’Agenzia Entrate o software di compilazione e invio tramite Desktop telematico), indicando i dati relativi alla sussistenza dei requisiti e l’IBAN del conto intestato al richiedente. I pagamenti sarebbero previsti tra Pasqua e fine aprile.