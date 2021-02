Credito anticrisi alle PMI venete con Banca Ifis

Nuova soluzione di credito per le imprese colpite dalla crisi post Covid, prevista grazie all’intesa tra Banca Ifis, Veneto Sviluppo e Regione Veneto.

È stata firmata la convenzione tra Banca Ifis, Veneto Sviluppo e Regione Veneto per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese venete coinvolte nella crisi economica, conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’intesa conferma l’impegno di Banca Ifis a favore delle PMI, ampliando il ventaglio di attività messe in campo per supportare le imprese fin dall’inizio della pandemia e fin dal primo lockdown. La finalità dell’intervento è duplice: sostenere le iniziative imprenditoriali finalizzate alla promozione di investimenti e soddisfare le esigenze di liquidità.

Sulla base della convenzione, Banca Ifis e Veneto Sviluppo concederanno co-finanziamenti fino a 500 mila euro per finalità d’investimento e fino a 250 mila euro per supporto alla liquidità. Nell’ambito del finanziamento erogato da Banca Ifis, inoltre, sarà Veneto Sviluppo a fornire una quota di provvista pubblica a tasso zero alimentata dal Fondo di rotazione “Anticrisi attività produttive” creato dalla Regione Veneto.

Essere vicini alle imprese significa continuare a erogare credito anche in situazioni complesse, garantendo tempi rapidi e risposte chiare per accompagnare gli imprenditori verso la ripresa – dichiara Raffaele Zingone, Responsabile Direzione Centrale Affari di Banca Ifis -. […] Siamo ancora lontani da un ritorno alla normalità e muoversi in maniera integrata con le istituzioni è fondamentale. L’ obiettivo è di continuare a iniettare fiducia per il futuro del nostro tessuto economico.