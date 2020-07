Banca Ifis cambia volto: rebranding e nuova mission

Banca Ifis si rinnova puntando sulla creazione di un brand forte, riconoscibile e innovativo, sempre al servizio di persone e imprese.

Dare supporto concreto alle imprese e alle persone offrendo servizi bancari e finanziari d’eccellenza: queste parole riassumono la mission di Banca Ifis, attiva da 37 anni come operatore di riferimento per tutti coloro che desiderano competere nel mondo imprenditoriale, sempre all’insegna della massima integrità, trasparenza e competenza. Un ruolo a cui Banca Ifis non rinuncia neanche di fronte all’emergenza dettata dal Covid-19, programmando il rebranding proprio al termine dei lunghi mesi di lockdown.

È stata presentata a Milano alla fine di giugno 2020, infatti, la nuova corporate identity completa di nuovo marchio e del sound brand di Banca Ifis, che per prima nel settore bancario nazionale ha deciso di dotarsi di una sonic brand identity validata da test neuroscientifici.

Il rebranding – ha spiegato il Vicepresidente Ernesto Fürstenberg Fassio – è un’altra tappa del nostro lungo viaggio e un’occasione per far vedere all’esterno quello che siamo. Vogliamo rafforzare il posizionamento della Banca tra le migliori anche a livello di brand strategy, portare i nostri colori all’estero, stare al passo con i tempi ed esprimere la modernità dell’istituto attraverso un brand contemporaneo e digitale.

La nuova immagine di Banca Ifis è il coronamento della lunga storia familiare dell’istituto di credito, che si caratterizza per uno spiccato DNA innovativo espresso pienamente dal nuovo marchio: non solo un logo ma un vero e proprio simbolo, in grado di comunicare internamente ed esternamente i valori della Banca.

La scelta grafica è quella di allineare il carattere e l’espressione del brand ai nuovi obiettivi di business. Il logo è un “digital bloom” formato da un elemento grafico a cerchio che rappresenta le persone, nucleo pulsante della Banca, mentre il linguaggio modulare raffigura le diverse business unit generate da un’unica matrice. La palette cromatica si ispira ai colori della natura ma include influenze della digital trasformation, generando movimento e profondità grazie alla selezione progressiva di toni in scala.

Il sound brand, rappresentato da un’unica armonia riconoscibile e diffusa, declina il DNA della Banca e i suoi valori su un pentagramma musicale. È destinato a dare più forza al marchio e accompagnare da oggi l’immagine di Banca Ifis, che punta sulla creazione di associazioni mnemoniche durevoli ed emotivamente profonde. I temi simbolo sono la trasformazione e l’innovazione, identificate da un glissato ascendente, nella scala di Do maggiore. La nuova sound identity sarà diffusa attraverso gli spot radio, i video e le presentazioni istituzionali, la suoneria dei cellulari dei dipendenti, l’attesa telefonica del centralino.

La nuova corporate identity – ha spiegato l’Amministratore Delegato Luciano Colombini – darà più forza al business, accrescendo l’immagine di Banca Ifis come protagonista dello sviluppo del territorio, mediante la sua riconoscibilità nazionale come operatore del settore bancario, aumentandone la reputazione, fidelizzando i clienti attuali e intercettandone di nuovi.

a campagna di comunicazione multicanale lanciata da Banca Ifis si basa su un linguaggio artistico visionario, in grado di esprimere il payoff “Il valore di crescere insieme”. On air sui principali quotidiani nazionali e locali, social media, siti web, app mobile e in TV, sarà completata dagli spot radiofonici a partire da settembre. La scelta iconografica associa l’evolversi di alcuni scenari alle situazioni in cui l’incontro tra un imprenditore e Banca Ifis può realmente generare crescita e successo: aridi deserti che lasciano il posto a prati fioriti, cieli tempestosi che si rasserenano e accolgono uno spettacolo di fuochi d’artificio, ponti che uniscono persone e idee.

Per rafforzare la presenza digitale di Banca Ifis, infine, è stato realizzato un nuovo portale online che assicura all’utente una perfetta esperienza di navigazione e diventa l’unico punto di accesso all’ecosistema digitale della banca: www.bancaifis.it. A questo si affiancano altri sei siti specializzati su tematiche verticali: ifisnpl.it; credifarma.it; ifis real estate; nplmeeting.it; bancaifis.ro; ifis.pl.

Maggiori informazioni sui servizi e i prodotti Banca Ifis sono reperibili sul www.bancaifis.it