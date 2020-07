Bando Digital Export: contributi alle MPMI

Patto per l’export, decreti Cura Italia, Liquidità imprese e Rilancio, strumenti ICE e Sace Simest: panoramica sulle misure per PMI sui mercati esteri.

Bando incentivi per avvio startup innovative

Cresce il plafond di risorse messe in campo per le startup innovative e gli spin off della ricerca: riserva per i progetti legati all’emergenza Covid.