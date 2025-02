WhatsApp: terza spunta blu per gli screenshot e allerta spyware per giornalisti e attivisti

WhatsApp a prova di privacy: la piattaforma introduce una terza spunta blu per gli screenshot delle conversazioni e segnala tentativi di spionaggio in atto.

WhatsApp ha annunciato importanti aggiornamenti per migliorare la sicurezza degli utenti e affrontare eventuali minacce informatiche. In particolare, l’azienda sta collaborando con le autorità per proteggere gli utenti da attacchi mirati.

La app di messaggistica prevede anche di implementare nuove funzionalità per migliorare la privacy, come la nuova spunta blu per gli screenshot.

WhatsApp: terza spunta blu per gli screenshot

Per rafforzare la privacy, WhatsApp sta testando una funzione che aggiunge una terza spunta blu ai messaggi quando viene effettuato uno screenshot della conversazione.

Attualmente, una spunta grigia indica l'invio del messaggio, due spunte grigie confermano la ricezione e due spunte blu segnalano la lettura.

La nuova terza spunta blu informerà l’utente che il suo messaggio è stato catturato tramite screenshot, offrendo maggiore consapevolezza sulla diffusione dei propri contenuti. Questa funzione è in fase di test nella versione Beta e si prevede un rilascio globale nei prossimi mesi.

Allerta spyware su WA anche in Italia

WhatsApp ha inoltre comunicato che più di novanta giornalisti e attivisti in oltre venti paesi, inclusa l'Italia, sono stati bersaglio di un sofisticato spyware sviluppato dall'azienda israeliana Paragon Solutions. Il software, denominato "Graphite", è stato utilizzato per infiltrarsi nei dispositivi delle vittime attraverso chat di gruppo e PDF malevoli, senza che fosse necessaria alcuna interazione da parte dell'utente.

WhatsApp ha individuato l’attacco a dicembre e adottato misure per neutralizzare la minaccia, notificando direttamente gli utenti interessati.