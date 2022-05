Il software gestionale svolge un ruolo determinante per attuare la trasformazione digitale nelle PMI: vantaggi, strategie e soluzioni nel webinar di TeamSystem.

La trasformazione digitale rappresenta un potente driver di crescita per le aziende di tutte le dimensioni, chiamate a raggiungere specifici obiettivi e a superare ostacoli per ottimizzare i processi operativi e digitali. Per le PMI, in particolare, cavalcare la digital transformation significa cogliere nuove opportunità per aumentare la competitività sul mercato, migliorando l’esperienza e la produttività delle persone e ottenendo maggiore efficienza operativa.

Fare leva sulle nuove tecnologie, infatti, è determinante per ripensare e semplificare i processi, adottando una serie di cambiamenti sia organizzativi sia pratici volti anche a migliorare le performance economiche dell’impresa.

Una gestione aziendale efficiente e improntata sul digitale, tuttavia, si ottiene abbandonando progressivamente l’uso di applicazioni finalizzate alla produttività individuale e adottando, invece, un’unica piattaforma per gestire le attività amministrative, produttive e distributive: in altre parole, implementando un software gestionale completo e performante.

Webinar: il ruolo del software gestionale nella trasformazione digitale

Mettendo a disposizione delle aziende e degli studi professionali software gestionali e servizi di formazione, TeamSystem promuove un webinar gratuito rivolto a tutte le imprese impegnate nella trasformazione dei processi e dei modelli di business in chiave digitale.

Un evento che permette di approfondire il ruolo del software gestionale nella digital transformation e di scoprire come efficientare i processi aziendali e migliorare le performance economiche.

Il webinar consentirà di esplorare le potenzialità dei sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) e di scoprire le funzionalità della soluzione TeamSystem Enterprise, ma anche di focalizzare l’attenzione sulla gestione efficiente del business attraverso un unico ambiente, sicuro e in Cloud.

Software gestionale ERP: soluzioni a misura di PMI

Raccogliere i dati aziendali in un unico sistema che integri tutti i compartimenti è il primo step da compiere per avviare la trasformazione digitale, mettendo in atto soluzioni che consentano di ottimizzare l’intero flusso di lavoro. Un sistema ERP copre e supporta ogni processo aziendale, garantendo modularità, flessibilità e scalabilità a seconda delle esigenze aziendali.

Basato sull’automazione e sull’uso delle nuove tecnologie, un software gestionale ERP permette all’azienda di contare su un’unica dashboard di controllo per la gestione dei processi aziendali più complessi e impegnativi, rendendoli più efficaci, semplici, rapidi e sicuri.

TeamSystem mette a disposizione il software gestionale TeamSystem Enterprise pensato appositamente per supportare il business delle imprese che affrontano la digital transformation.

È il sistema ERP flessibile e completo che soddisfa le esigenze di tutta l’azienda, semplificando i processi aziendali grazie all’uso di tecnologie innovative e alle numerose funzionalità disponibili. Seguendo le imprese nel loro percorso di crescita, infatti, TeamSystem Enterprise si approccia alle singole necessità e copre tutte le aree aziendali:

amministrativa e finanziaria;

controllo di gestione;

acquisti e vendite;

commercio elettronico;

progetti;

documenti;

gestione dei clienti;

magazzino e logistica;

analisi dei dati paghe;

risorse umane.

Sistema gestionale in Cloud: funzionalità e vantaggi

La scelta del software gestionale riveste quindi un ruolo fondamentale per le PMI, che hanno l’opportunità di restare al passo con l’innovazione gestendo in un unico ambiente la pianificazione delle risorse d’impresa, i processi di business e le funzioni aziendali in continua mutazione.

Investendo in una soluzione Cloud, inoltre, è possibile avere accesso alle risorse aziendali da ogni luogo e in qualsiasi momento, ottenendo una gestione dei documenti facile, smart e veloce e collaborando con clienti e fornitori in modo efficace.

Con TeamSystem Enterprise Cloud, nello specifico, diventa possibile anche lavorare in smart e remote working accedendo a numerose applicazioni sempre disponibili e aggiornate. La natura Cloud del software permette di sfruttarne le potenzialità da Web e da mobile, grazie all’interfaccia semplificata e alle numerose integrazioni disponibili con altre soluzioni TeamSystem.

Facile da attivare e configurare, l’ERP in Cloud elimina i rischi legati alla gestione dell’infrastruttura tech, all’aggiornamento dell’applicazione e all’ottimizzazione delle risorse informatiche.

Intelligenza Artificiale integrata al servizio delle imprese

Grazie al modulo di Intelligenza Artificiale integrato all’ERP, TeamSystem Enterprise mette a disposizione un assistente virtuale sempre a disposizione dell’utente: un partner dedicato che lo affianca quotidianamente nell’integrazione con il gestionale durante tutte le operazioni quotidiane.

L’assistente virtuale integrato al software è molto più di un semplice chatbot e si serve del machine learning per apprendere e diventare proattivo, semplificando l’operatività, riducendo i tempi di lavoro e minimizzando gli errori.

Il modulo di AI offre algoritmi di ottimizzazione a supporto della gestione dei processi operativi, garantendo una risposta immediata a tutte le domande e supporto alla consultazione, eseguendo attività preventive in autonomia e fornendo consigli operativi su passaggi non chiari.

La Business Intelligence per prendere decisioni strategiche

Anche gli strumenti di Business Intelligence rappresentano preziosi alleati per le imprese, che hanno bisogno di soluzioni digitali per raccogliere ed elaborare grandi quantità di dati trasformandoli in risorse vantaggiose per prendere decisioni migliori.

L’informazione è al centro della experience di TeamSystem Enterprise, che attraverso l’interfaccia semplificata permette di ottenere analisi interattive e dettagliate fondamentali per sviluppare strategie aziendali vincenti.

Il modulo di Business Intelligence integrato, infatti, consente di effettuare in maniera intuitiva presentazioni dinamiche di dati aziendali estratti da una o più sorgenti, ma anche di realizzare simulazioni accurate.

=> Iscriviti al webinar gratuito promosso da TeamSystem