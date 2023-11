Liquidazioni IVA: occhio alle false email dal Fisco

Attenzione alle false email del Fisco relative a ipotetiche incongruenze sulle liquidazioni IVA: ecco come riconoscerle.

Prosegue la campagna di phishing ai danni dei cittadini e basata sull’invio di false email che segnalano ipotetiche incongruenze sulle liquidazioni IVA, che hanno come mittente fasullo il Fisco.

Recuperi fiscali: falsi messaggi dall'Agenzia delle Entrate 26 Settembre 2023

Le false email, segnalate dall’Agenzia delle Entrate, hanno come mittente un indirizzo di posta elettronica totalmente estraneo a quest’ultima e riportano come firma la “Direzione Nazionale Agenzia delle Entrate”, mentre presentano come oggetto diverse diciture:

“Commissione di supervisione del registro tributario”

“Comitato per l’osservanza dell’anagrafe tributaria”

“Gruppo di vigilanza sul registro tributario”

“Gruppo di controllo del registro tributario”.

Le email contengono anche riferimenti a presunte incoerenze che riguardano liquidazioni periodiche IVA presentate nel trimestre 2023, oltre a un link che indirizza su un server che avvia il download di un codice malevolo.

È la stessa Agenzia delle Entrate a invitare i cittadini alla cautela, evitando di cliccare sui link contenuti nelle false comunicazioni e cestinandole immediatamente.