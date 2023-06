TIM: rottamazione ADSL e modem per la ultrabroadband con bonus da 120 euro

Dall’11 giugno TIM offre 120 euro per la rottamazione della vecchia ADSL e il passaggio alla fibra fino a 10 Giga: nuova campagna e partnership con Ducati.

TIM ha lanciato un interessante programma volto a incentivare la migrazione alla connettività in fibra ottica: dall’11 giugno 2023 è possibile “rotamare” la vecchia linea in rame ADSL o RTG solo voce per attivare una connessione ultrabroadband in fibra fino a 10 Gigabit al secondo usufruendo di una nuova promozione.

I clienti che attiveranno delle offerte TIM WiFi Power All Inclusive o TIM WiFi Power Top riceveranno un bonus in bolletta di 120 euro (pari a 5 euro al mese, per 24 mesi). In alternativa al bonus ADSL, un incentivo di pari importo sarà riconosciuto ai clienti che rottameranno un vecchio modem di proprietà consegnandolo al tecnico TIM in fase di installazione della nuova linea.

Ricordiamo che TIM è stato il primo operatore in Italia e tra i primi in Europa la fibra FTTH fino a 10 Gigabit nelle case degli utenti, grazie alla tecnologia XGS-PON.

Il nuovo programma si accompagna al lancio di una campagna TV dedicata, che avrà per protagonista Francesco Bagnaia, pilota Ducati e campione mondiale di MotoGP. Oltre al testimonial d’eccezione, a fare da colonna sonora al nuovo sot è la nuova hit dei Måneskin, Baby Said.

Il logo di TIM presente anche sulle moto del Ducati Lenovo Team durante il Gran Premio d’Italia del Mugello (9-10-11 giugno) e del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (8-9-10 settembre).