Caselle email e PEC in sicurezza: nuovo servizio

Servizio Mail Defender di InfoCert per la sicurezza informatica delle caselle email, tradizionali e PEC, di tutti i provider: monitoraggio e contromisure.

Si rivolge alle PMI e ai professionisti, ma anche ai privati cittadini, il nuovo servizio Mail Defender lanciato da InfoCert – Tinexta Group (autorità di certificazione europea) per contrastare i rischi di compromissione delle caselle email, garantendo il monitoraggio continuativo delle caselle email tradizionali e PEC, indipendentemente dal provider.

Il servizio segnala con appositi report mensili eventuali furti ed esposizioni fraudolente delle credenziali, facendo in modo che i titolari possano assumere in fretta le contromisure per proteggere i propri dati. In caso di episodi di compromissione, vengono suggerite anche le possibili azioni di remediation.

Mail Defender analizza un vasto elenco di fonti presenti non solo negli ambienti di dominio pubblico della Rete, ma anche in quelli del Deep e Dark Web.