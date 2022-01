Samsung Smart Monitor: funzionalità, modelli e offerte

Un unico dispositivo per l’home office, la didattica e l’intrattenimento: cosa offre lo Smart Monitor Samsung e le promozioni per acquistarlo online.

Un monitor all-in-one che consente di lavorare e svolgere altre attività in modo facile e veloce, grazie alle funzionalità legate alla didattica e all’intrattenimento: lo Smart Monitor Samsung è pensato per andare incontro alle esigenze di chi vuole avere a disposizione un unico dispositivo per l’home office e lo svago, che incorpori funzioni learning e all’occorrenza si trasformi in Smart TV.

Lo Smart Monitor Samsung si caratterizza per numerose opzioni di connettività e per la possibilità di gestire le applicazioni Microsoft 365 e di accedere da remoto al computer dell’ufficio grazie al Wi-Fi integrato, senza dover collegarsi al PC ma salvando i file nel Cloud.

Smart Monitor: funzioni e vantaggi

Perfetto per il lavoro e il tempo libero, lo Smart Monitor Samsung è dotato di molteplici funzionalità e si adatta a qualsiasi ambiente grazie al design sottile e lineare e al supporto poco ingombrante, agevolando la produttività e il comfort. Tra le principali caratteristiche si annoverano:

accesso remoto : per utilizzare la suite Office 365, visualizzare e modificare i documenti e salvarli sul Cloud anche operando da casa, lavorando a distanza sul desktop della scuola o dell’ufficio;

: per utilizzare la suite Office 365, visualizzare e modificare i documenti e salvarli sul Cloud anche operando da casa, lavorando a distanza sul desktop della scuola o dell’ufficio; Adaptive Picture : sensore integrato che rileva la luce ambientale regolando automaticamente la luminosità, senza affaticare gli occhi;

: sensore integrato che rileva la luce ambientale regolando automaticamente la luminosità, senza affaticare gli occhi; assistenti vocali multipli integrati: Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant;

integrati: Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant; AirPlay 2 integrato: è possibile trasmettere in streaming o condividere contenuti da dispositivi Apple sul grande schermo;

integrato: è possibile trasmettere in streaming o condividere contenuti da dispositivi Apple sul grande schermo; Smart TV Apps: è possibile passare da un contenuto all’altro grazie al telecomando e agli altoparlanti integrati, utilizzando numerose app di intrattenimento come Netflix, YouTube e HBO, senza accendere il PC o il portatile.

Smart Monitor Samsung: modelli e prezzi

Disponibile in due modelli, rispettivamente M5 Full HD con opzioni da 27 e 32 pollici ed M7 UHD da 32 pollici, lo Smart Monitor Samsung è acquistabile online su Amazon beneficiando di promozioni molto vantaggiose.

Samsung Smart Monitor M5 Flat 27 pollici Samsung Smart Monitor M5 Flat 27 pollici, 16:9, Full HD (1920x1080) Compra su Amazon Samsung Smart Monitor M5 Flat 27 pollici, 16:9, Full HD (1920x1080). Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, casse integrate, WiFi, HDMI, USB. Design sottile, elegante e senza bordi su 3 lati.

Samsung Smart Monitor M5 Flat 32 pollici Samsung Smart Monitor M5 Flat 32 pollici, Full HD (1920x1080) Compra su Amazon Samsung Smart Monitor M5 Flat 32 pollici, Full HD (1920x1080), piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Office 365, Wireless Dex, casse integrate, WiFi, HDMI. Design sottile, elegante e senza bordi su 3 lati, assistenti vocali multipli e modalità Eye-Saver e Flicker-Free, che riduce l'affaticamento degli occhi per una visione più confortevole.

Samsung Smart Monitor M7 Flat 32 pollici Samsung Smart Monitor M7 Flat 32 pollici UHD 4K (3840x2160) Compra su Amazon Samsung Smart Monitor M7 Flat 32 pollici UHD 4K (3840x2160), piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, casse integrate, WiFi, HDMI, USB Type C. design sottile, elegante e senza bordi su 3 lati. Assistenti vocali multipli per controllare tutto con la propria voce usando Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant. Modalità Eye-Saver e Flicker-Free.