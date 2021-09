myPOS e Visa innovano i pagamenti contactless

Pagamenti elettronici facili e sicuri con la nuova app myPOS Glass, che trasforma lo smartphone Android in un terminale POS: vantaggi per esercenti e consumatori.

Cresce tra i consumatori la richiesta di metodi di pagamento che non prevedano l’uso di contanti, un’esigenza diventata prioritaria a causa della pandemia tanto da spingere la nascita di soluzioni innovative che vadano incontro anche alle richieste di imprese e professionisti. Stando a quanto reso noto da un sondaggio realizzato da GFK per Visa nel novembre 2020, in Italia l’uso del contactless ha subito un incremento del 28% proprio dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Per le piccole imprese, in particolare, è fondamentale poter contare su soluzioni flessibili e innovative per soddisfare le necessità dei clienti, anche senza mettere in campo ingenti investimenti. Dalla collaborazione tra la società fintech innovativa myPOS e Visa, arriva una soluzione ad hoc per consentire agli esercenti di accettare pagamenti direttamente su smartphone Android: la app myPOS Glass, infatti, permette di ricevere denaro sul cellulare tramite carte, wallet mobile e dispositivi NFC indossabili, dimostrando come la tecnologia moderna possa aiutare a gestire al meglio tutte le sfide relative al flusso di cassa.

Con myPOS Glass i telefoni Android diventano POS

Il software POS “myPOS” trasforma ogni telefono Android che supporta un lettore NFC (Near Field Communication) in un terminale POS. Basata sulla tecnologia Tap-To-Phone di Visa, la app non richiede l’installazione di hardware ed è perfetta per chiunque lavori in movimento. Dopo aver scaricato la app myPOS Glass e aver eseguito la verifica online, gli esercenti possono iniziare ad accettare pagamenti in modo facile e intuitivo.

Comprendiamo che le micro, piccole e medie imprese hanno bisogno di flessibilità per sopravvivere alla pandemia, quindi il nostro obiettivo è aiutarle – ha spiegato Massimo Terreni, Country Manager myPOS per l’Italia. – Poiché vogliamo facilitare la vita del lavoratore indipendente, abbiamo creato un prodotto perfetto per liberi professionisti, consulenti, corrieri e tutti coloro che sono in movimento.

I vantaggi per gli imprenditori non si esauriscono qui, infatti diventando clienti myPOS (non è necessario garantire un fatturato minimo, né vengono addebitati canoni mensili o annuali) possono beneficiare di un conto esercente gratuito, di una carta Visa gratuita collegata al proprio conto e dei depositi immediati di tutti i pagamenti accettati, senza costi aggiuntivi. Inoltre, myPOS Glass non prevede limitazioni per l’importo che un esercente può accettare e offre la possibilità di avviare rimborsi, annullare determinate transazioni, inviare ricevute digitali, ottenere rapporti dettagliati.

Per gli imprenditori che scaricano e attivano l’app entro il 30 settembre 2021, inoltre, è prevista la possibilità di vincere uno dei 25 smartwatch Huawei GT2, un’iniziativa esclusiva di myPOS.

Piani tariffari per ogni esigenza

Premiata con il prestigioso B2B Innovation Award dai FinTech Breakthrough Awards all’inizio del 2021, l’app myPOS Glass prevede due opzioni di prezzo:

Piano Starter : consente agli imprenditori di pagare solo quando vengono pagati. Non ci sono costi fissi ed è possibile annullare in qualsiasi momento.

: consente agli imprenditori di pagare solo quando vengono pagati. Non ci sono costi fissi ed è possibile annullare in qualsiasi momento. Piano Pro: ideale per le aziende con alti volumi di transato, offre tassi di transazione preferenziali a fronte di una piccola quota di abbonamento mensile. Il primo mese di abbonamento è gratuito.

Siamo certi che il Piano Pro porti valore ai nostri clienti perché notiamo che molti clienti passano rapidamente dall’abbonamento Starter all’abbonamento Pro – ha affermato Massimo Terreni. – Comprendiamo anche che la penetrazione globale degli smartphone crea nuove opportunità per gli imprenditori e che la pandemia ha spinto i mercati dominati dai contanti ai pagamenti elettronici. Di conseguenza, continueremo a offrire opzioni che aiutino le piccole e medie imprese a crescere anche in tempi incerti.

La app myPOS Glass può essere scaricata gratuitamente per Android o Huawei. Scopri di più sul portale ufficiale myPOS o visitando il myPOS Store nel cuore di Milano.