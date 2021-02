Innovazione per tutti: da marzo i webinar gratuiti

Nasce Unlock Innovation, il percorso per diffondere e democratizzare l’innovazione: ecco il calendario dei webinar gratuiti, per capire come muoversi.

La pandemia Covid-19 ha dimostrato a persone e organizzazioni una cruda realtà: chi non risponde ai cambiamenti di contesto con l’innovazione, non è in grado di essere resiliente e resta facilmente fuori mercato. Stare sempre un passo avanti ai competitor richiede grande impegno e attenzione ai trend tecnologici e di mercato, ma spesso le organizzazioni e i decision maker non sanno da dove iniziare per innovare e rinnovarsi e finiscono per affidarsi a consulenti che propongono soluzioni standardizzate e non disegnate sugli effettivi need dell’azienda.

All’opposto, per costruire ecosistemi di organizzazioni sempre più innovative e reattive al cambiamento, l’innovazione dovrebbe essere sempre più una commodity e sempre meno una risorsa nelle mani di una élite ristretta, che non sempre ne promuove un utilizzo corretto. Il primo passo per raggiungere questo obiettivo è sicuramente quello di riuscire a fornire alle organizzazioni gli strumenti, le competenze e le nozioni di base sui principali aspetti legati all’innovazione, in modo tale da metterle nelle condizioni di diventare parti attive del cambiamento.

Insomma, sarebbe raccomandabile adottare un approccio sempre più sistemico all’innovazione, ovvero non limitato all’introduzione di una tecnologia specifica o alla digitalizzazione di un singolo processo ma più improntato a promuovere un’evoluzione a 360 gradi che impatta l’organizzazione nella sua totalità.

Webinar per tutti

A questo scopo nasce Unlock Innovation, un percorso di webinar gratuiti promosso da Seedble, che ha come obiettivo quello di guidare le organizzazioni nell’esplorazione delle diverse declinazioni di innovazione. Dai modelli di Open Innovation, alla Cultura Innovativa, sino alla Coalescence Innovation, il fine ultimo del percorso è rendere accessibile a tutti l’innovazione e stimolare i partecipanti a diventare innovatori nella propria organizzazione.

Un percorso di 9 appuntamenti online della durata di un’ora con ospiti esperti di temi quali tecnologie immersive ed esponenziali, big data, smart working, intelligenza artificiale, startup scouting, talent management e molti altri. Il primo di questi appuntamenti è in programma per il 4 marzo alle ore 17:00 e tratterà temi legati ai modelli di Open Innovation per capire come stimolare, generare l’innovazione e distinguersi sul mercato.

Di seguito un riepilogo di tutti i webinar disponibili durante il percorso.

Molti i motivi per seguire il percorso di webinar, fra cui la possibilità di entrare in contatto con un network di innovatori e di esperti di tutti i temi legati all’innovazione, ascoltare le testimonianze e i casi studio di chi ha applicato correttamente l’innovazione traendo vantaggi e benefici, interagire con gli speaker e fare domande. I partecipanti che dimostreranno particolare interesse per il tema e interverranno attivamente, saranno infatti premiati: durante ogni webinar, gli speaker selezioneranno la domanda più pertinente e interessante e il partecipante riceverà da Seedble un eBook per approfondire l’argomento di discussione trattato durante la diretta.

Per partecipare ai webinar di Unlock Innovation, puoi registrarti a questo link: www.innovation.seedble.com sino ad esaurimento posti (massimo di 50 persone).