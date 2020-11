Strumenti digitali per affrontare la pandemia: webinar gratuito

Webinar gratuito in programma il 2 dicembre per supportare commercianti e PMI nell’attivazione di un nuovo canale di vendita online.

Incomedia promuove un ciclo di webinar gratuiti per sostenere la digitalizzazione di commercianti e PMI, percorsi virtuali che si propongono di fornire supporto e aiuto nella creazione di una vetrina online e/o di un e-commerce per attivare un nuovo canale di vendita online.

Il prossimo webinar è in programma per mercoledì 2 dicembre. Un incontro della durata di circa 60 minuti durante il quale, grazie alla presenza di un esperto di comunicazione web, saranno illustrati gli strumenti che il digitale mette a disposizione per trasformare il proprio business da offline a online, consentendo alle aziende di raggiungere ed ampliare il proprio bacino di clienti, ancora di più in un momento particolare e delicato come quello che stiamo vivendo in questi mesi.

Il programma dettagliato prevede:

Il digital in Italia ed in Europa;

L’importanza di essere presenti online;

I princìpi base del web design (anche l’apparenza conta);

E-commerce: perché vendere sui marketplace non basta;

Domande & Risposte.

Per iscriversi al webinar è possibile compilare il form online sul sito dedicato.