Eccellenze in Digitale: nuova edizione al via

Oltre 30 webinar organizzati dai PID delle Camere di Commercio per supportare la digitalizzazione delle imprese.

Strumenti per il Made in Italy digitale 26 Giugno 2020 Parte il 23 novembre la nuova edizione di Eccellenze in Digitale, il progetto di Unioncamere e Google che ha come obiettivo quello di aiutare le imprese italiane a far crescere le competenze dei propri lavoratori.

Grazie all’iniziativa saranno formate gratuitamente almeno 30mila persone, tra imprenditori, dipendenti, collaboratori e tirocinanti. Sarà possibile apprendere le competenze digitali di base e informarsi sull’uso di risorse ormai essenziali per superare la seconda ondata della pandemia Covid.

Sono in programma oltre 30 webinar organizzati dai Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di Commercio locali, promossi grazie al finanziamento di un milione di euro da parte di Google.org. Gli incontri formativi si succederanno per tutto il 2021. Di seguito il calendario degli incontri di novembre, organizzati dagli Enti camerali:

Agrigento – 24 novembre;

Aosta – 24 novembre;

Arezzo Siena – 25 novembre;

Avellino – 24 novembre;

Bari – 23 novembre;

Benevento – 24 novembre;

Brindisi – 24 novembre;

Caltanissetta – 25 novembre;

Caserta – 25 novembre;

Catanzaro – 24 novembre;

Chieti-Pescara – 24 novembre;

Cosenza – 23 novembre;

Cremona – 24 novembre;

Crotone – 25 novembre;

Firenze – 23 novembre;

Foggia – 24 novembre;

Genova – 23 novembre;

Marche – 24 novembre;

Messina – 25 novembre;

Nuoro – 25 novembre;

Oristano – 25 novembre;

Padova – 24 novembre;

Palermo-Enna – 25 novembre;

Parma – 25 novembre;

Pisa – 24 novembre;

Reggio Calabria – 25 novembre;

Reggio Emilia – 25 novembre;

Sicilia Orientale – 23 novembre;

Torino – 24 novembre;

Varese – 24 novembre;

Venezia Giulia – 24 novembre;

Viterbo – 24 novembre.