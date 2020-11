Emilia-Romagna: servizi per l’innovazione d’impresa

Nuovo servizio dedicato alle imprese emiliano-romagnole che vogliono migliorare la capacità di gestire i processi di innovazione.

Migliorare le capacità delle PMI di gestire i processi di innovazione. Questo l’obiettivo del servizio erogato da ART-ER in qualità di partner della Enterprise Europe Network, rete della Commissione Europea, a favore delle imprese dell’Emilia-Romagna.

Prendendo in esame tutti gli aspetti dell’impresa, dall’organizzazione al modello di business, fino alla comunicazione interna ed esterna, il servizio si propone di costruire un percorso mirato per favorire l’innovazione grazie alla piattaforma IMP3ROVE, che offre ai partecipanti un report sulle proprie capacità gestionali rispetto ai competitor, restituendo un piano d’azione per il miglioramento delle performance.

Possono partecipare all’iniziativa regionale le PMI con sede legale o almeno una unità operativa in Emilia-Romagna e con almeno due esercizi completati. Le candidature da parte delle imprese possono essere inviate entro il 32 dicembre 2020, compilando la form online pubblicata sul sito di Aster Emilia-Romagna.