Export in India: Italian Mall – Made in Italy Store

Nuova opportunità per le imprese italiane che vogliono accedere al mercato indiano: nasce la piattaforma Italian Mall, come aderire.

PMI italiane alla conquista dell'India 14 Ottobre 2019 Agenzia ICE e la piattaforma e-commerce Flipkart Internet Private Limited promuovono l’avvio di Italian Mall, progetto che prevede un marketplace dedicato e un pacchetto di servizi relativi alla formazione e all’assistenza, destinati alle imprese che vogliono accedere al mercato indiano.

Come previsto dalla normativa locale in materia di commercio elettronico, le aziende devono infatti comparire nella piattaforma Italian Mall attraverso un importatore di zona che avrà il compito di gestire l’account aziendale, per quanto riguarda tutti gli aspetti commerciali e logistici.

ICE offre alle aziende servizi di assistenza per l’individuazione di uno o più operatori economici locali, con cui formalizzare un accordo per gestire la presenza sul marketplace. Solo attraverso il proprio importatore è possibile la creazione del profilo e della vetrina virtuale sul marketplace Italian Mall, accedendo a una gestione illimitata di prodotti.

L’Agenzia ICE finanzierà le spese per la catalogazione dei prodotti identificati per la vendita online. Per i settori del Made In Italy, inoltre, sarà realizzato uno storytelling all’interno della vetrina Italian Mall. Previsto anche un servizio di mediazione culturale ed un investimento in campagne di digital advertising.

L’adesione al progetto è limitata a un massimo di 300 imprese che soddisfino i requisiti di selezione. Per conoscere i dettagli dell’iniziativa è possibile accedere al portale ufficiale dell’ICE.