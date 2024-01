Consultazione online dei contratti di locazione dopo la registrazione

Come verificare la registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate: consultazione web tramite il portale Fisconline.

Il contratto di affitto è l’accordo in cui il proprietario concede il suo immobile ad un conduttore per un periodo stabilito e un corrispettivo determinato (art. 1571 c.c.).

Nel contratto di locazione deve essere sempre inclusa anche la clausola in cui il conduttore attesta di aver ricevuto le informazioni e la documentazione necessaria, che include l’Attestato di prestazione energetica APE. Quest’ultimo deve essere allegato al contratto, salvo per la locazione di singole unità immobiliari (D.L. 145/2013).

Per essere valido, il contratto completo deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate.

Obbligo di registrazione contratto di locazione

La registrazione del contratto di locazione, che riguarda anche gli immobili rustici e quelli degli assoggettati Iva, è un obbligo sia per il conduttore che per il locatore, entrambi responsabili del pagamento del corrispettivo dovuto. La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula o dalla sua decorrenza se anteriore, indipendentemente dal valore del canone.

I contratti di durata inferiore ai 30 giorni (affitti brevi) annui sono esenti da registrazione.

Come verificare la Registrazione di un contratto di locazione

La registrazione del contratto di locazione può essere sempre verificata, anche in caso di mancata comunicazione dell’adempimento da parte del soggetto che ha provveduto alla registrazione.

Basta un semplice controllo online, effettuando una consultazione dei contratti di locazione registrati in Agenzia delle Entrate.

Consultazione Contratti di Locazione online

La consultazione dei contratti di locazione registrati a proprio nome può essere effettuata accedendo ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Nella sezione Contratti di Locazione del servizio telematico Fisconline, si può visualizzare per ogni contratto registrato: l’ufficio di registrazione, l’anno, la serie, il numero e il sotto-numero di registrazione, la data di registrazione e la controparte.

In questa sezione sono inoltre disponibili tutti i dati relativi all’immobile e al canone di locazione, utili per verificare le fonti di reddito per un eventuale recupero crediti.