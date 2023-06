INAIL: nuovi servizi per lavoratori in codatorialità

Dal 23 maggio sul portale INAIL sono attivi nuovi servizi online per i lavoratori svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione.

L’INAIL ha reso disponibili nuovi servizi online per i lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione. A partire dal 23 maggio 2023, infatti, sono stati implementati alcuni aggiornamenti apportati alle funzionalità e alla documentazione.

I nuovi servizi online previsti dall’INAIL riguardano:

la comunicazione di infortunio

la denuncia di infortunio

la denuncia di malattia professionale

In caso di infortunio o malattia professionale, quindi, è possibile inserire le informazioni specifiche relative ai lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione in fase di compilazione dei singoli applicativi online oppure nel file da inviare all’INAIL.

Le denunce di infortunio e di malattia professionale, infatti, sono a carico dell’impresa che compare come datore di lavoro di riferimento e spetta a quest’ultimo specificare che il dipendente è in regime di codatorialità, così come tenere conto della retribuzione erogata dall’impresa dove il lavoratore ha svolto l’attività in prevalenza nell’ambito del mese per determinare l’importo.

L’INAIL, infine, comunica che per consultare i dettagli delle modifiche è possibile visualizzare il file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online.