Moduli online per richiedere la Carta Acquisti 2023

Online i nuovi moduli di domanda per la Carta Acquisti 2023: 40 euro al mese di contributo per spese alimentari e sanitarie e per pagare le bollette.

Sono disponibili online, sul sito del Ministero dell’Economia e Finanze, i moduli per richiedere la Carta Acquisti 2023 per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle bollette di luce e gas.

Lo strumento consente ai cittadini di età pari o superiore a 65 anni e ai genitori di bambini fino a tre anni di ottenere un contributo di 80 euro ogni due mesi (40 euro al mese, con ricarica bimensile).

Si tratta di una carta di pagamento elettronica spendibile presso alimentari e supermercati, farmacie e parafarmacie, fruire di sconti nei negozi convenzionati e pagare le bollette di luce e gas presso gli uffici postali e accedere alla tariffa elettrica agevolata.

Per i nuovi beneficiari, la domanda si presentata di persona, recandosi presso gli Uffici Postali e compilando il modulo di richiesta sulla base dei requisiti di legge (DL 112/2008). Per chi ha già fruito in passato della Carta Acquisti, non è necessario fare nuova domanda.

NB: a partire dall’1 gennaio 2023, il limite massimo del valore dell’indicatore ISEE e dell’importo complessivo dei redditi comunque percepiti sono rispettivamente così determinati:

per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 7.640,18

per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 7.640,18 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 7.640,18;

per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 7.640,18 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 10.186,91.

I nuovi moduli 2023 (adeguati alla rivalutazione ISTAT per quanto concerne i requisiti di reddito) sono disponibili presso gli Uffici postali e sui siti web di INPS, Poste Italiane, Ministero dell’Economia e Ministero del Lavoro.