PNRR: concorsi smart nei piccoli Comuni

Intesa tra Anpci Servizi e Recrytera per lo svolgimento di concorsi smart mirati a reclutare personale nei piccoli Comuni.

Entro la fine del 2022 gli Enti locali potranno assumere fino a 100mila nuove risorse, beneficiando dello sblocco del turnover previsto dal PNRR e del nuovo accordo quadro per la gestione dei concorsi pubblici smart siglato tra Anpci Servizi e Recrytera.

Fast Piccoli Comuni: supporto per la transizione digitale 3 Ottobre 2022

Grazie al protocollo di intesa, infatti, i Comuni fino a 15mila abitanti possono contare sul supporto di Recrytera per gestire tutte le procedure concorsuali, rispettando le nuove regole relative alla digitalizzazione e nel pieno rispetto della sicurezza.

L’accordo ci consente di dare una risposta urgente alla carenza di organico, in particolare, nei piccoli comuni italiani – afferma Franca Biglio, presidente di Anpci -. Un deficit tanto strutturale quanto annoso; un vero e proprio gap di competenze da colmare celermente per non mettere a rischio anche l’attuazione dei progetti di sviluppo e transizione digitale dei piccoli comuni rientranti nel PNRR che devono trovare realizzazione entro il 2026.

La piattaforma Concorsi Smart di Recrytera rappresenta un gestionale di reclutamento di personale nella PA basato su 50 hub digitali presenti su tutto il territorio, in grado di razionalizzare gli aspetti procedurali e organizzativi sia per gli Enti sia per i partecipanti alle prove, azzerando i rischi di gestione.