Asta Consip per acquisizione laptop nelle PA: online su SDAPA

Bandita la seconda asta digitale Consip per l’acquisizione di computer portatili nelle PA, con scadenza il 15 ottobre: il bando su SDAPA.

È stata bandita la seconda “Asta Digitale Consip (ADC)” per favorire l’incontro tra le richieste della PA e l’offerta messa a disposizione dagli operatori economici, che devono essere necessariamente abilitati al Sistema dinamico di acquisizione della PA, denominato SDAPA, il più nuovo tra gli strumenti di negoziazione telematici previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

Il bando, nello specifico, è relativo all’acquisto di laptop da parte delle Pubbliche Amministrazioni, precisamente 28.840 computer portatili comprensivi di accessori, servizi e monitor addizionali, sulla base di un fabbisogno raccolto presso 5 primarie amministrazioni, per un valore complessivo a base d’asta di 33 milioni di euro.

L’iniziativa è suddivisa in otto lotti e resterà aperta per 15 giorni, durante i quali gli operatori economici potranno presentare le offerte per uno o più lotti. Il termine per la ricezione delle offerte è il 15 ottobre 2021.

Una procedura innovativa e digitale che si propone di stimolare la partecipazione anche delle imprese, PMI comprese, favorendo lo snellimento delle procedure di acquisto e velocizzando il time-to-market, in modo tale che tempi di attesa eccessivi possano far diventare obsoleti i dispositivi informatici offerti.

L’Asta Digitale Consip si affianca agli strumenti operativi già in uso da tempo, come convenzioni, accordi quadro, MePA e Gare in Asp. Con lo SDAPA, Consip offre la piattaforma telematica e la disciplina giuridica, consentendo di aggiudicare autonomamente appalti di qualsiasi valore economico, anche superiore alla soglia comunitaria: la differenza con il MePA è che non è possibile per le imprese iscritte inserire offerte a catalogo: ogni volta che un Ente deve eseguire una gara su SDAPA, la documentazione viene comunicata a tutte le imprese abilitate.

Le categorie merceologiche presenti sono numerose: alimentari, manutenzione impianti, beni e servizi sanitari, assicurativi, informatici, postali e di trasporto, di pulizia, di ristorazione, alimentari e arredi.