Commercialisti: servizi INPS con accesso agevolato

Protocollo di intesa tra INPS e CNDCEC per migliorare i servizi messi a disposizione dei commercialisti e dei loro assistiti.

Semplificare l’accesso dei Commercialisti e dei loro assististi ai servizi offerti dall’INPS, in modo da consentire una gestione delle attività di imposizione contributiva e riscossione più veloce e più fluida: con questo obiettivo INPS e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) hanno recentemente siglato un nuovo protocollo d’intesa, documento che mette nero su bianco la volontà di entrambe le parti di migliorare la qualità del servizio e contribuire alla lotta all’evasione ed elusione contributiva, contrastando l’esercizio abusivo della professione.

L'accordo predispone in particolare apposite linee guida per l'attivazione di protocolli a livello regionale e provinciale, sottolineando come la modalità esclusiva per la presentazione di istanze e domande sia il canale telematico. L'INPS, infatti, mette a disposizione di aziende ed intermediari il Cassetto Previdenziale per la consultazione online, strumento dedicato ai soggetti tenuti a versare i contributi nei confronti dell'Istituto.

Il protocollo ha valenza biennale e potrà essere rinnovato in futuro. I rappresentanti dell'Istituto e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti potranno programmare consultazioni periodiche a livello centrale, mirate a valutare problematiche organizzative o normative inerenti al recupero dei crediti contributivi, ma anche a esaminare eventuali criticità e a individuare iniziative condivise per il contrasto dell'esercizio abusivo della professione. Quello appena sottoscritto – ha commentato il Presidente del CNDCEC Massimo Miani – è un protocollo al quale il Consiglio nazionale stava da tempo lavorando con l'INPS.

Si tratta di un accordo che fa fare un salto di qualità significativo ai rapporti tra la nostra categoria e l’Istituto, per un più efficace svolgimento di un’attività professionale come la consulenza in materia di lavoro alla quale abbiamo da tempo dedicato una crescente attenzione.