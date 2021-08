WebMeeting per parlare con un funzionario INPS

WebMeeting è la nuova modalità di contatto lanciata dall’INPS, che permette di accedere ad una stanza virtuale per parlare con un funzionario della propria sede di competenza. Per prenotare l’appuntamento virtuale, che si svolge in videochiamata, serve almeno una delle seguenti credenziali di accesso: PIN INPS (valido fino a settembre 2021), SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Prenotazione appuntamento INPS

Prenotazione automatica sportelli INPS: nuovo servizio 10 Marzo 2021

Dunque, in fase di prenotazione dello sportello INPS (anche tramite la app INPS mobile) sul sito ufficiale dell’Istituto di previdenza (www.inps.it > funzione “Prenota” nella propria Area MyINPS) oppure chiamando il Contact Center, si potrà scegliere tra diverse modalità di contatto:

sportello fisico,

chiamata telefonica,

web meeting.

Videochiamata con funzionario INPS

Scegliendo la modalità di contatto telematica, nel momento della conferma si riceve un avviso nella propria area riservata con i dettagli della prenotazione e il link da attivare all’orario prescelto. Inoltre si riceve un messaggio SMS con un codice da inserire al momento dell’avvio del web meeting per entrare nella stanza virtuale dove troverai un funzionario INPS della tua sede. Per chi poco pratico con le procedure digitali, è bene sapere che, mezz’ora prima dell’appuntamento, arriva comunque un promemoria via SMS con i dettagli e le istruzioni per essere ammessi in automatico alla videochiamata con l’operatore.