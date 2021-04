Pensioni, sussidi e prestazioni INPS: quanto tempo per ogni domanda

L'INPS ha pubblicato l'elenco completo dei termini di accoglimento e dei procedimenti amministrativi che riguardano le domande di prestazioni e pensioni.

Per conoscere i tempi di una domanda all’INPS relativi ad una prestazione, è possibile consultare l’elenco allegato alla nuova Circolare 55/2021 del 9 aprile, che riporta il nuovo “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi”.

Ad esempio, per la pensione di vecchiaia e anticipata o per la reversibilità ci vogliono 55 giorni, per quella di inabilità o di invalidità 85 giorni, per quella di anzianità in cumulo o totalizzazione 90 giorni, per i sussidi al reddito NASpI e DIS COLL 55 giorni, maternità e malattia, sempre 55 giorni, CIGO 75 giorni e CIGS 45 giorni.

Riportiamo di seguito l’elenco completo di tutte le prestazioni, pensionistiche o assistenziali e previdenziali, nonché le diverse pratiche che richiedono un procedimento amministrativo in capo all’INPS su domanda dell’interessato, contribuente o datore di lavoro oppure d’ufficio, con esclusione di quelli in autotutela, di quelli su ricorso, di quelli relativi alla gestione del personale e all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché quelli destinati a beneficiari selezionati per bando o concorso.

La durata indicata si riferisce alla conclusione del procedimento a partire dalla data di inoltro della domanda (o decorrenza, se successiva) per ogni prodotto o servizio erogato dall’INPS.

PENSIONE DI VECCHIAIA 55 giorni

PENSIONE DI VECCHIATA IN CUMULO E IN TOTALIZZAZIONE 90 giorni

PENSIONE ANZIANITA’/ANTICIPATA 55 giorni

PENSIONE ANZIANITA’/ANTICIPATA in CUMULO E IN TOTALIZZAZIONE 90 giorni

PENSIONE DI INABILITA’ 85 giorni

PENSIONE DI INABILITA’ IN CUMULO E IN TOTALIZZAZIONE 120 giorni

PENSIONE AL SUPERSTITI (REVERSIBILITA’) 50 giorni

PENSIONE A SUPERSTITI (REVERSIBILITA’ IN CUMULO E IN TOTAUZZAZIONE) 50 giorni

PENSIONE AI SUPERSTITI (INDIRETTA) 55 giorni

PENSIONE AI SUPERSTITI (INDIRETTA) IN CUMULO E IN TOTAUZZAZIONE 90 giorni

RICOSTITUZIONE PENSIONI FONDO FERROVIE 115 giorni

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ 85 giorni

PENSIONE DI INVALIDITA’ SPECIFICA 115 giorni

PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILTA’ 115 giorni

PENSIONE SUPPLEMENTARE 55 giorni

SUPPLEMENTO DI PENSIONE 55

PENSIONI FONDI SPECIALI 85 giorni

PENSIONI CONVENZIONE INTERNAZIONALE 85 giorni

RICOSTITUZIONE PENSIONI CONVENZIONI INTERNAZIONALI 115 giorni

RICOSTITUZIONE PENSIONI CONTRIBUTIVE 85 giorni

RICOSTITUZIONI DA SUPPLEMENTO 85 giorni

RICOSTITUZIONI DOCUMENTALI 85 giorni

VAR. E DETRAZ.D’IMPOSTA /RETTIFICA CERT.FISCALE 60 giorni

RATEI A TITOLO DI REVERSIBILITA’ 55 giorni

ALTRI RATEI 55 giorni

NOTIFICA PRESTAZIONI INDEBITE 85 giorni

CAMBIO UFFICIO PAGATORE 50 giorni

ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO 55 giorni

SITEMAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA SU ISTANZA 80 giorni

RICONOSCIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA AI SOGGETTI ELETTI AL PARLAMENTO NAZIONALE ED EUROPEO E NEI CONSIGLI REGIONALI 85 giorni

RICONOSCIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA AI SOGGETTI COLLOCATI IN ASPETTATIVA SENZA

ASSEGNI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SINDACALE 85 giorni

RISCATTI ai fini pensionistico previdenziali 85 giorni

RICONGIUNZIONI ai fini pensionistici 85 giorni

RIDUZIONE SANZIONI CIVILE 60 giorni

SGRAVIO SOSPENSIONE DA ISCRIZIONE A RUOLO 45 giorni

RIMBORSI DI CONTRIBUZIONE INDEBITA 90 giorni

RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE 90 giorni

ISCRIZIONE PERSONE GIURIDICHE ALLE GESTIONI PUBBLICHE (ESCLUSI GLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI ED I CENTRI PROVINCIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – CPIA) 45 giorni

VARIAZIONE E CESSAZIONE PERSONE GIURIDICHE ISCRITTE ALLA GESTIONE PUBBLICA (ESCLUSI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI ED I CENTRI PROVINCIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – CPIA) 45 giorni

AUTORIZZAZIONE VERSAMENTO CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER LAVORATORI IN ASPETTATIVA SENZA

ASSEGNI O DISTACCHI CON RETRIBUZIONE 85 giorni

TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTI AD ALTRO ENTE PREVIDENZIALE (ad esclusione del trasferimento della contribuzione indebita) 145 giorni

INVALIDITA’ CIVILE – RICONOSCIMENTO 45 giorni

INVALIDITA’ CIVILE – PAGAMENTO 45 giorni

INVALIDITA’ CIVILE NELLE REGIONI NON CONVENZIONATE 110 giorni

D.S. AGRICOLA/Tratt. Spec. Agr.115 giorni

NASpl anticipata 55 giorni

DIS-COLL 55 giorni

TRATTAMENTI DI FAMIGLIA PAGAMENTO DIRETTO 55 giorni

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE OPERAI AGRICOLI 115 giorni

CIG ORÐINARIA 75 giorni

CIG STRAORDINARIA 45 giorni

SUSSIDI LAVORI SOCIALMENTE UTILI 55 giorni

INDENNITA’ DI MALATTIA 55 giorni

INDENNITÀ DI MATERNITÀ 55 giorni

AZIONI SURROGATORIE 85 giorni

PRESTITI PLURIENNALI 75 giorni

MUTUI individuali ai soci delle cooperative edilizie 85 giorni

MUTUI IPOTECARI EDILIZI 75 giorni

ASSEGNO SOCIALE 45 giorni.