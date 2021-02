Cedolino pensione e CU INPS per email: nuovo servizio

Il cedolino della pensione e la Certificazione Unica (CU) INPS direttamente per posta elettronica sulla propria casella email: ecco come fare.

L’INPS ha attivato un nuovo servizio che consente ai pensionati di richiedere che il cedolino pensione e la Certificazione Unica venga spedita per posta elettronica direttamente presso il proprio indirizzo email. Per fare domanda di questa nuova opzione è necessario accedere prima alla propria area riservata su MyINPS. In pratica, sarà sufficiente entrare nella sezione Gestione consensi e fornire quello per l’invio per email della Certificazione Unica INPS oppure del cedolino della pensione.

I titolari di pensione INPS che accedono tramite credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) vedrà un avviso con le istruzioni per l’attivazione di questa nuova funzionalità.

Cedolino pensione INPS online

Cedolino pensione INPS: il servizio di lettura 4 Dicembre 2020 Chi preferisce continuare ad accedere tramite l’apposito servizio di lettura online, continuerà a visualizzare anche le informazioni a corredo: oltre all’importo dei trattamenti liquidati ogni mese (anche da Mobile).

Le principali funzionalità sono elencate di seguito:

cedolino pensione

ultimo cedolino

confronta cedolino

visualizza cedolini

visualizza elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08)

elenco deleghe sindacali

gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici

comunicazioni

dettaglio recapiti

modifica dati personali

riepilogo dati anagrafici

riepilogo dati anagrafici e di pagamento

informazioni Posta Elettronica Certificata

variazione ufficio pagatore

visualizzazione e modifica dati anagrafici, indirizzo e recapiti

recupero Certificazione Unica

stampa Certificazione Unica.