Lotteria Scontrini: ecco il calendario estrazioni 2021

Giovedì 11 marzo prima estrazione mensile per la Lotteria degli Scontrini, premi settimanali dal 10 giugno: biglietti, scontrini validi, calendario, premi.

La novità in Legge di Bilancio, che ha escluso dalla Lotteria degli Scontrini i contanti limitandola ai pagamenti digitali, ha modificato di conseguenza la ratio e il calendario delle estrazioni. Su cui ha impattato anche lo slittamento del debutto a febbraio ed il superamento della precedente impostazione che vedeva due diverse tipologie di premi, quelli destinati alla totalità dei partecipanti e quelli invece cashless (ora sono tutti solo cashless, ossia gli unici ammessi).

Estrazioni mensili: calendario 2021

Risultato: si parte con le estrazioni mensili, primo appuntamento fissato per giovedì 11 marzo. Il calendario 2021 è così organizzato:

giovedì 11 marzo,

giovedì 8 aprile,

giovedì 13 maggio,

giovedì 10 giugno,

giovedì 8 luglio,

giovedì 12 agosto,

giovedì 9 settembre,

giovedì 14 ottobre,

giovedì 11 novembre,

giovedì 9 dicembre.

Estrazioni settimanali dal 10 giugno

A regime, la lotteria degli scontrini prevede diverse tipologie di estrazioni: settimanali, mensili e annuali. Ma per quelle settimanali, ogni giovedì, il debutto per il 2021 è slittato al prossimo 10 giugno. Gli scontrini emessi in questi primi mesi concorrono solo ai premi mensili. I primi scontrini con i quali si parteciperà anche alle estrazioni settimanali saranno quelli trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021. Il meccanismo delle estrazioni settimanali resterà poi lo stesso per tutto l’anno, quindi in pratica ogni giovedì vengono assegnati i premi per gli acquisti della settimana precedente (effettuati quindi fra lunedì e domenica della settimana precedente). Non è ancora stata individuata la data dell’estrazione annuale.

Premi in denaro

Le estrazioni settimanali assegnano 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti.

da per gli acquirenti e 15 premi da per gli esercenti. Le estrazioni mensili riservano 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e altrettanti da 20mila euro per gli esercenti.

per gli acquirenti e altrettanti da per gli esercenti. I premi annuali, infine, sono pari a 5 milioni di euro per l’acquirente e 1 milione per l’esercente.

Come partecipare alla Lotteria degli Scontrini

Lotteria Scontrini, negozi che partecipano e istruzioni per esercenti 2 Febbraio 2021 Molto in sintesi, alla lotteria si partecipa con tutti gli acquisti effettuati nei negozi fisici (escluso l’online), con pagamenti digitali.

La spesa effettuata deve essere superiore a 1 euro. Per ogni singolo acquisto, vengono automaticamente emessi dei biglietti virtuali, per ogni euro speso. Quindi, per una spesa di 10 euro, vengono emessi dieci biglietti della lotteria. Per partecipare bisogna registrarsi al portale Lotteria e richiedere il proprio codice, da mostrare al negoziante prima di effettuare il pagamento. Lo scontrino che viene emesso contiene l’indicazione del codice lotteria, in ogni caso nella propria area riservata del sito si può costantemente consultare la situazione. I premi vengono comunicati direttamente dall’Agenzia delle Entrate, via PEC (posta elettronica certificata) oppure via posta raccomandata, vanno ritirai entro 90 giorni presso gli uffici dell’Agenzia dei Ponopoli.