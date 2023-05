Invalidità: il Governo Meloni semplifica le procedure per disabili

Disabili, invalidi e caregiver: ultime novità dal Governo Meloni per lo snellimento della burocrazia ed un accesso più rapido a tutele e agevolazioni.

Nel nuovo disegno di legge delega approvato dal Governo Meloni in materia di semplificazioni amministrativi e per settori specifici, c’è anche un capitolo intero dedicato alla disabilità.

“Con le misure adottate– ha spiegato il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli – faremo in modo che le persone con patologie croniche e invalidanti possano avere illimitatamente le prescrizioni per farmaci e presidi senza autorizzazioni periodiche, garantiremo alla persona di poter accedere alle prestazioni a cui ha diritto utilizzando la stessa documentazione, senza dovere passare attraverso diversi procedimenti”.

Semplifichiamo, inoltre, gli adempimenti per i rendiconti cui sono tenuti i familiari che sono tutori o amministratori di sostegno di persone con disabilità.

In particolare, tra le novità del provvedimento emergono i seguenti impegni presi dal Governo, da attuarsi tramite decreti attuativi:

accelerare le autorizzazioni , le concessioni, i contributi, le agevolazioni, le prestazioni, i programmi a sostegno delle persone con disabilità;

, le concessioni, i contributi, le agevolazioni, le prestazioni, i programmi a sostegno delle persone con disabilità; ridurre gli oneri per gli invalidi affetti da patologie croniche e invalidanti, eliminare la ripetizione degli accertamenti sanitari per le patologie e le disabilità permanenti;

affetti da patologie croniche e invalidanti, eliminare la ripetizione degli accertamenti sanitari per le patologie e le disabilità permanenti; ridurre gli accertamenti fisici per i pazienti affetti da patologie già accertate o comprovate;

per i pazienti affetti da patologie già accertate o comprovate; ridurre gli oneri per i caregiver che assistono congiunti con disabilità, patologie croniche o rare e dare precedenza nell’accesso ai servizi dedicati;

che assistono congiunti con disabilità, patologie croniche o rare e dare precedenza nell’accesso ai servizi dedicati; semplificare i procedimenti per le misure di protezione giuridica delle persone con disabilità;

per le misure di protezione giuridica delle persone con disabilità; standardizzare il riconoscimento della condizione di invalido civile, sordo civile, cieco civile, sordo cieco, malato cronico e raro, persona con disabilità e persona non autosufficiente e con disabilità gravissima;

della condizione di invalido civile, sordo civile, cieco civile, sordo cieco, malato cronico e raro, persona con disabilità e persona non autosufficiente e con disabilità gravissima; integrare dati e certificazioni tra diversi database;

e certificazioni tra diversi database; semplificare le deleghe ai servizi digitali e il rilascio dei consenso per atti pubblici.