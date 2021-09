Premio Forum PA Sanità: focus sull’innovazione digitale

Premio Forum PA Sanità 2021: valorizzazione delle migliori soluzioni innovative di filiera per migliorare i servizi e condividere best practice.

Scade il 1° ottobre la call promossa in occasione del Forum PA Sanità 2021, in programma il 27 e il 28 ottobre. Il Premio Forum PA Sanità si propone di valorizzare progetti e iniziative in grado rispondere concretamente ai crescenti bisogni relativi alla salute, attraverso un uso intelligente delle risorse digitali. La competizione si rivolge a tutti i soggetti che stanno sviluppando o che abbiano sviluppato soluzioni innovative per la filiera, focalizzando l’attenzione sul paradigma “One Health, digital”.

Gli obiettivi del premio sono i seguenti:

far emergere progetti, soluzioni, prodotti originali sviluppati per migliorare i servizi di assistenza e cura;

dare visibilità alle iniziative di innovazione e ai soggetti che le sviluppano, anche per condividere best practice;

riconoscere e sostenere competenze, capacità e passione alla base dell’innovazione nella sanità.

Le soluzioni proposte devono ricadere all’interno dei seguenti ambiti di applicazione: Citizen Journey, Data-driven health, Operations e Logistica sanitaria, Governo dell’innovazione e competenze digitali, Lifescience.

Possono candidarsi Enti centrali e locali, strutture della sanità pubblica e privata, fondazioni, PMI e Startup, Università e centri di ricerca, organizzazioni ed Enti del Terzo Settore. Le candidature possono essere inoltrate attraverso l’apposito form Google.