Pensioni Scuola 2025: tutti i requisiti e le scadenze di domanda

Tabelle requisiti, istruzioni MIM e termini di domanda per il pensionamento nella Scuola con effetto dal 1° settembre 2025.

Il Ministero dell’Istruzione ha fornito le consuete scadenze e indicazioni operative annuali per l’invio delle domande di cessazione dal servizio nella Scuola e conseguente pensionamento con effetto dal 1° settembre 2025.

Con la Circolare MIM n. 150796/2024 e le tabelle allegate con i requisiti contributivi e anagrafici richiesti, il personale scolastico può adesso presentare domanda di pensione ordinaria o di prepensionamento con Quota 100-102-103 oppure con Opzione Donna.

Pensioni Scuola 2025: regole e scadenze

La scadenza ultima per le domande è fissata per il 21 ottobre 2024, fatta eccezione per i dirigenti scolastici (DSA) che hanno tempo fino a fine febbraio per la cessazione del servizio a partire dall’anno scolastico 2025-2026.

Le istanze di cessazione devono essere inoltrate esclusivamente tramite la procedura POLIS “istanze on line”, rispettando la seguente tempistica:

dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2025;

entro il 28 febbraio 2025; personale docente, educativo e ATA entro il 21 ottobre 2024 (per dimissioni volontarie ma anche per le istanze di permanenza in servizio al fine di raggiugere il minimo contributivo oppure per la revoca delle istanze, ritirando la domanda di cessazione precedentemente inoltrata).

Il termine del 21 ottobre 2024 vale anche per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) ma, non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiede la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Requisiti pensione con sistema misto

Pensione di vecchiaia

Requisiti anagrafici Requisiti contributivi 67 anni al 31 agosto 2025 (d’ufficio) Anzianità contributiva minima di 20 anni 67 anni al 31 dicembre 2025 (a domanda) Anzianità contributiva minima di 20 anni

Pensione di vecchiaia per lavori gravosi e usuranti

Senza adeguamento alla speranza di vita per i dipendenti che svolgono attività gravose e gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Requisiti anagrafici Requisiti contributivi 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2025 (a domanda) Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2025

NB: Per questa categoria, non si applicano le disposizioni in materia di cumulo ai sensi della legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

Pensione anticipata ordinaria

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2025 Requisiti contributivi per donne Requisiti contributivi per uomini Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi

Opzione Donna

Requisiti contributivi 2021

Requisiti anagrafici 2021

Anzianità contributiva minima di 35 anni

(entro il 31 dicembre 2021) 58 anni al 31 dicembre 2021

Requisiti contributivi 2022

Requisiti anagrafici 2022

Anzianità contributiva minima di 35 anni

(entro il 31 dicembre 2022) 60 anni al 31 dicembre 2022

(ridotti di un anno per figlio, massimo due anni)

Condizioni specifiche:

Assistenza di familiari disabili da almeno sei mesi (art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992).

Riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%.

Requisiti contributivi 2023

Requisiti anagrafici 2023

Anzianità contributiva minima di35 anni

(entro il 31 dicembre 2023) 61 anni al 31 dicembre 2022

(ridotti di un anno per figlio, massimo due anni)

Quote 100 e 102

Requisiti contributivi Requisiti anagrafici 38 anni (entro il 31 dicembre 2021) 62 anni 38 anni (entro il 31 dicembre 2022) 64 anni

Pensione anticipata flessibile Quota 103

Requisiti contributivi 2023

Requisiti anagrafici 41 anni (entro il 31 dicembre 2023) 62 anni

Requisiti contributivi 2024

Requisiti anagrafici 41 anni (entro il 3 diembre 2024) 62 anni

Requisiti pensione con sistema contributivo

Per questi lavoratori, il diritto alla pensione segue le regole del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 180 del 1997, modificato dalla Legge n. 213 del 2023.

Pensione di vecchiaia

Requisiti anagrafici Requisiti contributivi 67 anni al 31 agosto 2025 (d’ufficio) Anzianità contributiva minima di 20 anni 67 anni al 31 dicembre 2025 (a domanda) Anzianità contributiva minima di 20 anni

Pensione di vecchiaia per lavori gravosi e usuranti

Requisiti anagrafici Requisiti contributivi 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2025 (a domanda) Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2025

Nota: Per questa categoria non si applicano le disposizioni in materia di cumulo ai sensi della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

Pensione anticipata ordinaria

Con i requisiti contributivi da maturare entro il 31 dicembre 2025

Requisiti contributivi per donne Requisiti contributivi per uomini 41 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi

Opzione Donna

Requisiti contributivi 2021

Requisiti anagrafici 2021 35 anni maturata al 31 dicembre 2021 58 anni maturati al 31 dicembre 2021

Requisiti contributivi 2022

Requisiti anagrafici 2022

35 anni maturata al 31 dicembre 2022 60 anni (ridotti di un anno per figlio, massimo due anni)

Condizioni specifiche:

Assistenza di familiari disabili conviventi da almeno sei mesi (art. 3 comma 3, Legge n. 104/1992).

Riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%.

Requisiti contributivi 2023

Requisiti anagrafici 2023

35 anni maturata al 31 dicembre 2023 61 anni (ridotti di un anno per figlio, massimo due anni)

Quote 100 e 102

Requisiti contributivi Requisiti anagrafici 38 anni maturata entro il 31 dicembre 2021 62 anni 38 anni maturata entro il 31 dicembre 2022 64 anni

Pensione anticipata flessibile Quota 103

Requisiti contributivi 2023

Requisiti anagrafici 2023

41 anni maturata entro il 2023 62 anni

Requisiti contributivi 2024

Requisiti anagrafici 2024

41 anni maturata entro il 2024 62 anni