Concorso Agenzia Dogane 2024, domande entro il 12 marzo: bando, requisiti e materie di esame

Concorso in Agenzia delle Dogane per reclutare 564 funzionari: domande entro il 12 marzo, nel 2024 sono previste anche altre assunzioni.

Scadrà il 12 marzo il bando di concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane per assumere 564 funzionari.

La selezione sarà seguita da altre procedure di reclutamento in programma nel corso del 2024.

Concorso Agenzia Dogane

Il bando per 564 posti da funzionario è volto a reclutare 487 funzionari amministrativi tributari, 5 funzionari amministrativi esperti in comunicazione e 74 funzionari tecnici professionali esperti nel settore delle accise. ù

Nello specifico:

Funzionario amministrativo tributario – 487 posti – Codice ADM/FAMM ;

; Funzionario amministrativo tributario esperto in comunicazione – 5 posti – Codice ADM/COM ;

; Funzionario Tecnico Professionale esperto nel settore delle accise – 72 posti – Codice ADM/ING.

Numero posti Ambiti territoriali 487 (di cui 13 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano) Lombardia (85), Piemonte (60), Liguria (30), Valle d’Aosta (4), Veneto (60), Friuli Venezia Giulia (30), Emilia Romagna (55), Marche (15), Toscana (40), Umbria (15), Lazio (20), Roma – Strutture Centrali (60) 5 Roma – Strutture Centrali (5) 72 (di cui 1 riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano) Lombardia (10), Piemonte (10), Liguria (5), Valle d’Aosta (1), Veneto (10), Friuli Venezia Giulia (5), Emilia Romagna (5), Marche (5), Toscana (5), Umbria (5), Lazio (5), Roma – Strutture Centrali (5)

È possibile inviare le domande di partecipazione al concorso solo in modalità telematica e presentate attraverso il Portale unico del reclutamento InPA, entro martedì 12 marzo 2024.

Requisiti

Il titolo di studio richiesto nei primi due casi è:

laurea di Primo Livello o titoli equiparati in base agli ordinamenti previgenti;

oppure diploma di laurea, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o titolo equipollente per legge;

oppure laurea specialistica o magistrale.

Per gli esperti tecnici professionali serve invece l’bilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’albo dell’Ordine degli ingegneri, sezione A o B, istituito dall’articolo 45, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.

Materie di esame

Prova scritta

Per il posto di Per il posto di funzionario amministrativo tributario: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto civile (limitatamente alla disciplina contenuta nel Libro IV – delle obbligazioni – del Codice civile), diritto dell’Unione europea, economia politica e contabilità aziendale.

Per esperti di comunicazione: tecniche e strumenti di comunicazione tradizionali, multimediali, sul web e sui canali social, teoria e tecnica del linguaggio giornalistico con particolare riferimento alle pubbliche Amministrazioni, legge 7 giugno 2000, n. 150 concernente la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni, teoria e tecnica della comunicazione, normativa in materia di documentazione amministrativa e di accesso, normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per esperti tecnici professionali: principi, fondamenti e applicazioni di fisica generale, con particolare riferimento alla termodinamica, alla meccanica e alla misura delle grandezze fisiche; principi, fondamenti e applicazioni di metrologia; principi, fondamenti e applicazioni di elettrotecnica; principi, fondamenti e applicazioni delle principali macchine elettriche e termiche; nozioni generali sulle principali fonti di energia e sulle loro trasformazioni, dalla fase di approvvigionamento a quella di utilizzo finale, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale e rinnovabile; nozioni generali di chimica, con particolare riferimento ai bilanci di materia e di energia, alle modalità di calcolo delle rese di lavorazione e alla determinazione analitica dei parametri di impiego in impianti industriali e macchine.

In tutti e tre i bandi, è previsto anche l’accertamento delle competenze trasversali specifiche per la figura professionale, indicate nel paragrafo “Conoscenze e competenze professionali”

Prova orale

Funzionati amministrativi tributari: tutte o parte delle materie oggetto della prova scritta nonché tutte o alcune delle seguenti materie: fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni di ADM, cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi, elementi di diritto penale (con specifico riferimento ai reati contro la P.A.).

Esperti di comunicazione: tutte o parte delle materie oggetto della prova scritta nonché tutte o alcune delle seguenti materie: fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni di ADM, cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi, elementi di diritto penale (con specifico riferimento ai reati contro la P.A.). Accertamento della conoscenza della lingua inglese e utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

Esperti tecnici professionali: tutte o parte delle materie oggetto della prova scritta nonché tutte o alcune delle seguenti materie: fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni di ADM, cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi, elementi di diritto penale (con specifico riferimento ai reati contro la P.A.)

Accertamento della conoscenza della lingua inglese e utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

Assunzioni 2024-2026

Oltre al concorso per funzionari, infatti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata a promuovere ulteriori assunzioni di personale laureato e diplomato.

Lo prevede il “Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come stabilito dal Dpcm 11 maggio 2023 sul reclutamento e assunzione di personale in favore di varie PA.