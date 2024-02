Assunzioni INPS, mille posti al Nord: i concorsi in arrivo

Presentato il Piano di assunzioni INPS 2024–2026, entro l'anno nuove assunzioni per coprire circa 1000 posti vacanti: ecco tutti i prossimi concorsi.

Con la pubblicazione del nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026 reso noto dall’INPS arrivano aggiornamenti relativi ai prossimi concorsi, volti a soddisfare i fabbisogni di personale dell’Istituto con nuove assunzioni.

Il programma di ingressi sottolinea una carenza che riguarda soprattutto le sedi situate nel Nord Italia.

Assunzioni INPS: mille posti al Nord nel 2024

Le sedi scoperte si collocano nelle seguenti Regioni:

Lombardia (DCM Milano e in tutte le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona,

Lecco, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese);

Friuli Venezia-Giulia (Pordenone, Trieste, Udine, Gorizia);

Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania Cusio Ossola, Vercelli);

Trentino-Alto Adige (Trento);

Valle d’Aosta (Aosta);

Veneto (Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza)

La necessità è di coprire subito circa 1.000 posti vacanti, in modo da colmare il fabbisogno di personale che, per il triennio 2023-2025, è pari a 29.919 unità di cui di cui però 28mila sono coperte.

Nel 2024 si prevedono pertanto progressioni in Area C e assunzioni per 1.000 unità per coprire i posti lasciati scoperti dai prossimi pensionamenti programmati nell’anno.

I concorsi INPS del 2024- 2025

In base al Piano, l’INPS ha individuato diverse famiglie professionali rispettivamente nelle aree relative ai funzionari, agli assistenti e agli operatori: funzionari progettazione, tecnici, sanitari e informatici, assistenti ai servizi, assistenti tecnici, sociali o sanitari, informatici e operatori amministrativi.

I prossimi concorsi pubblici, in particolare, saranno finalizzati a reclutare dirigenti informatici e amministrativi, funzionari informatici, funzionari sanitari e tecnici, assistenti (Ex Area B).

Nello specifico, per i funzionari amministrativi (2.000 unità nel 2024 e 2025) si procederà con:

scorrimento di graduatorie ed eventuale nuovo concorso .

. progressione di personale e scorrimento graduatorie.

Per gli assistenti, sarà bandito un concorso per 1000 posti finalizzato al reclutamento di Assistenti ai Servizi (basta il diploma).

Previste infine ulteriori progressioni anche per operatori e scorrimenti di graduatorie per tecnici e informatici.

Per le posizioni aperte, si possono monitorare i due canali Reclutamenti e Concorsi sul sito INPS.