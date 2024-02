Concorsi: Formez PA assume esperti PNRR

Formez PA ha emanato un nuovo bando di concorso pubblico per assumere 55 esperti, chiamati a operare nell’ambito di progetti PNRR: come candidarsi.

Formez PA promuove una nuova selezione pubblica volta a reclutare esperti da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, 55 figure da inquadrare nella categoria C1 chiamati a operare in diversi ambiti legati ai progetti inseriti nel PNRR.

Il concorso Formez

Il bando di concorso Formez PA è finalizzato a reclutare diversi profili professionali, precisamente esperti bella formazione in presenza ed e-learning, esperti in ambito giuridico-amministrativo, economico-statistico, esperti in organizzazione e servizi a supporto delle PA, esperti in psicologia del lavoro e valorizzazione delle competenze, esperti informatici e in ambito economico-gestionale.

I profili ricercati

COD 01 Esperto formazione in presenza ed e-learning – 15 risorse

Esperto formazione in presenza ed e-learning – COD 02 Esperto giuridico-amministrativo – 13 risorse

Esperto giuridico-amministrativo – COD 03 Esperto economico-statistico – 9 risorse

Esperto economico-statistico – COD 04 Esperto in organizzazione e servizi a supporto delle PA – 3 risorse

Esperto in organizzazione e servizi a supporto delle PA – COD 05 Esperto in psicologia del lavoro e valorizzazione delle competenze – 3 risorse

Esperto in psicologia del lavoro e valorizzazione delle competenze – COD 06 Esperto informatico: 3 risorse

Esperto informatico: COD 07 Esperto economico-gestionale: 9 risorse

I progetti

I progetti ai quali sono destinati le risorse ricercate, rientrano tutti nella Missione 1 (“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”) del PNRR, finanziato dall’Unione europea (tramite il Next Generation EU).

– “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA

– “Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle PA e la valorizzazione di buone pratiche”

– “Innovazione organizzativa e strategie di gestione delle risorse umane”

– “Innovazione organizzativa e strategie di gestione delle risorse umane” – “La gestione strategica delle Risorse umane per creare Valore Pubblico”

Come partecipare al bando

Il concorso prevede due prove, rispettivamente scritta e orale, alle quali sono ammessi i candidati in possesso di laurea triennale o laurea magistrale o titoli equiparati, che abbiano realizzato almeno un’esperienza professionale della durata minima di sei mesi svolta dal primo gennaio 2017 fino alla pubblicazione dell’avviso, attraverso rapporti di lavoro subordinato e/o autonomo che sia coerente con una o più attività inerenti al profilo di riferimento.

Le candidature possono essere inviate entro il 3 marzo 2024, accedendo al portale unico del reclutamento InPA (per candidarti, clicca qui).