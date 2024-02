Concorso Scuola 2024: ecco il calendario delle prove scritte

Tutte le date delle prove scritte dei concorsi ordinari 2024 per insegnamento nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il calendario delle prove scritte relative ai concorsi ordinari per l’assunzione di docenti su posto comune e su posto di sostegno nella Scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo grado.

I posti a bando sono 15.340 per la scuola dell’infanzia e primaria e 29.314 per gli istituti di istruzione secondaria.

Gli scritti si terranno a partire da lunedì 11 marzo 2024 e coinvolgeranno circa 373mila candidati. Nello specifico, nei giorni 11 e 12 marzo per la scuola dell’infanzia e primaria, mentre il 13 marzo inizieranno le prove per la scuola secondaria, in programma fino al 19 marzo.

L’elenco delle sedi d’esame sarà comunicato dagli Uffici scolastici regionali circa quindici giorni prima della data delle prove, con pubblicazione sul portale InPA e nei portali Internet degli Uffici scolastici regionali.

Le prove si svolgeranno nella Regione per la quale ciascun candidato ha presentato la domanda di partecipazione.

Si tratterà di svolgere 50 quesiti a risposta multipla di contenuto non disciplinare, accedendo alla prova orale solo riportando un punteggio di almeno 70/100.