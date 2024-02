Concorso dirigenti scolastici: ancora posti disponibili

C’è ancora tempo per inviare le candidature per il concorso destinato ai dirigenti scolastici relativamente alla Regione Valle d’Aosta.

Le candidature relative al concorso per dirigenti scolastici si sono chiuse, tuttavia c’è ancora tempo per inoltrare la domanda di partecipazione per quanto riguarda i posti disponibili in Valle d’Aosta.

Concorso Dirigenti Scuola 2023: il bando 23 Novembre 2023 Il concorso per 979 posti di dirigente scolastico si è chiuso il 17 gennaio per la procedura ordinaria e il 27 gennaio per quella straordinaria. Entro il 10 febbraio, tuttavia, è ancora possibile partecipare al bando della Regione Valle d’Aosta destinato a ricoprire 9 posti.

Come requisiti, bisogna appartenere al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo. Inoltre, serve:

almeno 5 anni di servizio presso istituzioni scolastiche ed educative statali;

presso istituzioni scolastiche ed educative statali; titolo di studio tra laurea magistrale, laurea specialistica, diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici precedenti al 1999, diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore;

conoscenza della lingua francese.

Le domande possono essere presentate in modalità telematica accedendo al portale InPA oppure attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

È necessario essere in possesso di SPID o credenziali CIE, CNS e eIDAS, oppure di un’utenza valida per l’accesso all’area riservata del MIM con abilitazione al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.