Concorso MASE 2023: il Ministero dell’Ambiente assume 300 funzionari

Nuovo bando di concorso indetto dal Ministero dell'Ambiente per reclutare complessivamente circa 300 funzionari: prove, requisiti e scadenza.

Il Ministero dell’Ambiente ha indetto un nuovo concorso pubblico per assumere a tempo pieno e indeterminato circa 300 funzionari, come previsto dal bando pubblicato sul portale InPA.

Il concorso, infatti, prevede il reclutamento complessivo di 298 funzionari, dei quali 218 saranno ad alta specializzazione e dovranno possedere requisiti specifici, oltre a superare una prova preselettiva per accedere alla selezione definitiva.

Concorso MASE 2023

Il Consorso per il reclutamento di 298 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato riserva il 50% dei posti ai candidati che hanno svolto alle dipendenze di società a partecipazione pubblica e per almeno due anni attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale, sia presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sia per il Ministero della transizione ecologica.

Come accennato sopra, solo chi concorre ai posti ad elevata specializzazione è tenuto a superare il test preselettivo, mentre per i restanti 80 posti da funzionario è possibile accedere direttamente alle successive fasi concorsuali.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata entro il 25 novembre 2023 esclusivamente in via telematica, accedendo al portale InPA con SPID, CIE, CNE eIDAS.

Il concorso sarà strutturato in una prova scritta, un colloquio orale e la successiva valutazione dei titoli.

I profili ricercati

A: 218 unità di personale, profilo professionale di funzionario ad elevata specializzazione tecnica

Cod. ARCH – ING ES/MASE Funzionario ad elevata specializzazione tecnica nel settore dell’architettura e pianificazione territoriale e urbanistica n. 14 unità

Cod. ING – ES/MASE Funzionario ad elevata specializzazione tecnica nel settore dell’ingegneria civile, gestionale, energetica ed elettrica n. 24 unità

Cod. INGGEO – ES/MASE Funzionario ad elevata specializzazione tecnica nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, mineraria e della geologia n. 40 unità

Cod. INF – ES/MASE Funzionario ad elevata specializzazione tecnica nel settore dell’informatica e delle scienze statistiche n. 10 unità

Cod. NAT – ES/MASE Funzionario ad elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali n. 10 unità

Cod. COM – ES/MASE Funzionario ad elevata specializzazione tecnica nel settore della comunicazione pubblica n. 10 unità

Cod. CHI – ES/MASE Funzionario ad elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze chimiche n. 6 unità

Cod. FIS – ES/MASE Funzionario ad elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze fisiche n. 6 unità

Cod. ECO – ES/MASE Funzionario ad elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze economiche n. 92 unità

Cod. BIO – ES/MASE Funzionario ad elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze biologiche n. 6 unità

B: 80 unità di personale, profilo professionale di funzionario

Cod. ING/MASE Funzionario con competenza nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile n. 15 unità

Cod. ECO/MASE Funzionario con competenze nel settore dell’economia e contabilità pubblica n. 20 unità

Cod. BIO/MASE Funzionario con competenze nel settore delle scienze biologiche e biologia n. 5 unità

Cod. CHI/MASE Funzionario con competenze nel settore delle scienze chimiche n. 5 unità

Cod. GEO/MASE Funzionario con competenze nel settore dell’ingegneria mineraria n. 10 unità

Cod. NAT/MASE Funzionario con competenze nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali n. 5 unità

Cod. INF/MASE Funzionario con competenze nel settore delle scienze statistiche, l’informatica, la società dell’informazione n. 15 posti

Cod. COM/MASE Funzionario con competenze nel settore della comunicazione pubblica, del giornalismo e dell’editoria n. 5 posti

Ulteriori dettagli sul sito del MASE, alla sezione dedicata al concorso