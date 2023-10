Scuola, concorso straordinario ter 2023: requisiti, bando e posti disponibili

Concorso straordinario scuola ter 2023/2024: possibile aumento dei posti disponibili per assunzione docenti, bando entro fine ottobre, le anticipazioni.

Potrebbero essere complessivamente 44.654 i posti disponibili nell’ambito del concorso straordinario ter, il cui bando è atteso entro la fine del mese di ottobre.

Vediamo in dettaglio tutte le anticipazioni e le novità sul nuovo bando per docenti.

Concorso scuola straordinario 2023

Il concorso straordinario 2023 è riservato agli insegnanti con 3 anni di servizio o 24 CFU.

Prevede l’assunzione di nuovi insegnati di Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2023/2024.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, infatti, ha richiesto al MEF l’autorizzazione per aggiungere altri 14.438 posti per cattedre non assegnate, come è emerso nel corso dell’incontro di informativa sindacale che si è tenuto il 16 ottobre scorso.

Posti 2023/2024 messi a bando

Scuola: concorso straordinario docenti per l'anno 2023/2024 14 Settembre 2023 Con il DPCM pubblicato il GU il 9 settembre 2023, il Governo aveva già approvato la richiesta di bandire concorsi per inserire 30.216 docenti, precisamente assegnando 21.101 cattedre su posto comune e 9.115 su posto di sostegno nell’anno scolastico 2023/2024.

Allo stato attuale, quindi, si attende la risposta del MEF e soprattutto la pubblicazione del bando, che vedrà la partecipazione di candidati in possesso dei requisiti richiesti:

per i posti comuni è necessario aver conseguito la laurea in una disciplina coerente con la classe di concorso, oltre all’abilitazione o in alternativa aver maturato tre anni di servizio presso le scuole statali nell’arco dell’ultimo quinquennio, anche in modo non continuativo, oppure aver conseguito 24 CFU entro il 31 ottobre 2022;

è necessario aver conseguito la laurea in una disciplina coerente con la classe di concorso, oltre all’abilitazione o in alternativa aver maturato tre anni di servizio presso le scuole statali nell’arco dell’ultimo quinquennio, anche in modo non continuativo, oppure aver conseguito 24 CFU entro il 31 ottobre 2022; per i posti ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) è necessaria la laurea di primo livello più l’abilitazione, oppure aver conseguito un diploma di accesso alla classe di concorso.

Bando e requisiti di accesso al Concorso Scuola 2023/2024

Per partecipare al concorso straordinario ter è necessario possedere i seguenti requisiti.

posti comuni – laurea valida per l’accesso alla classe di concorso più l’abilitazione o diploma per ITP, oltre a tre anni di servizio svolti negli ultimi cinque nella scuola statale, oppure la laurea più 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

– laurea valida per l’accesso alla classe di concorso più l’abilitazione o diploma per ITP, oltre a tre anni di servizio svolti negli ultimi cinque nella scuola statale, oppure la laurea più 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022; posti di sostegno – titolo di specializzazione, anche in attesa del riconoscimento.

Svolgimento del concorso

Il concorso scuola straordinario si svolgerà secondo i consueti passaggi:

prova scritta, prova orale (ed anche prova pratica per quelle classi di concorso che la richiedono), valutazione titoli, graduatoria di merito dei vincitori.

Nella valutazione dei titoli, almeno in base alle bozze della tabella di valutazione, sembra che sarà dato maggiore rilievo al servizio di insegnamento.