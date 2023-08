Scuola, Concorso Straordinario ter: bando a fine agosto 2023

Le anticipazioni sul bando del concorso scuola straordinario ter per l’insegnamento nella scuola secondaria in arrivo entro agosto.

Secondo le anticipazioni, dovrebbe essere pubblicato a fine agosto il bando di concorso straordinario ter per l’insegnamento nella scuola secondaria per l’anno scolastico 2023-2024.

Il bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito riguarderà 30mila posti, colmando la differenza tra gli 81mila vacanti e i 50.807 già coperti grazie al decreto che ha autorizzato le immissioni in ruolo dei docenti per il prossimo anno.

Requisiti Concorso Scuola Straordinario ter

Il concorso Scuola Straordinario ter 2023 riguarderà sia i posti comuni sia i posti di sostegno e gli incarichi di insegnante tecnico-pratico.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, sono differenziati a seconda della tipologia di incarico.

Per i posti comuni occorre essere in possesso di:

laurea di accesso alla classe di concorso e abilitazione;

3 anni di servizio negli ultimi 5 anni, svolti presso scuola statale, di cui uno specifico per la classe di concorso;

laurea più 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

diploma per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP).

Per i posti di sostegno, invece, sono necessari i medesimi requisiti dei posti comuni più il titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno.

Prova scritta e orale

Sono previste due prove, una scritta basata su 50 quesiti a risposta multipla che devono essere completati entro 100 minuti e una prova orale per i candidati che avranno superato la prova scritta, ottenendo almeno 70/100 punti.

Cosa studiare per il concorso straordinario Scuola ter

Per prima cosa bisogna prepararsi per la disciplina per la quale partecipa, ma anche studiare lingua inglese di livello minimo B2. Tra le competenze generali ricordiamo: psicologia dello sviluppo, psicologia dell’apprendimento scolastico e dell’educazione, conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali, conoscenza della legislazione e della normativa scolastica.