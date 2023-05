Concorsi INPS 2023 per 9mila posti, subito 340 consulenti

L’INPS assume altri 340 candidati vincitori del concorso per consulenti di protezione sociale, per il 2023 attesi 9mila ingressi, 13mila entro il 2024.

In attesa di emanazione del prossimo bando per l’assunzione di 13mila diplomati e laureati nel 2023-2024 (sono previste 2.309 entrate entro il 2023 e 2.062 entro il 2024), l’INPS ha annunciato l’avvio della procedura di immissione in ruolo di 340 consulenti di protezione sociale, personale da assumere in seguito al concorso pubblico che ha messo a bando 1858 posti.

Concorsi INPS: le assunzioni attese nel 2023

Per le nuove assunzioni INPS di quest’anno (in tutto 8624), in base al Piano dei fabbisogni sono attesi i bandi per le seguenti figure:

5322 unità da inquadrare nella posizione economica C1, tra cui consulenti della protezione sociale;

1317 unità da inquadrare in posizione economica C1, a seguito di progressione verticale;

666 unità da inquadrare in area B;

585 unità da inquadrare in posizione economica B1, a seguito di progressione verticale;

416 medici della prima fascia funzionale;

75 medici della seconda fascia funzionale;

61 dirigenti amministrativi della seconda fascia;

44 professionisti tecnico-edilizi di primo livello;

49 professionisti legali di primo livello;

25 unità da inquadrare in area A;

11 insegnanti;

10 dirigenti informatici della seconda fascia;

7 professionisti statistico-attuariali di primo livello.

Bando INPS 1858 posti: le prossime immissioni in ruolo

Il 17 maggio sono stati convocati i primi 4124 candidati per la sottoscrizione del contratto, mentre i candidati collocati nelle posizioni da 4125 a 4464 della graduatoria sono stati informati dell’attivazione dell’applicativo per esprimere l’ordine di preferenza delle sedi.

I 340 nuovi idonei, precisamente, hanno a disposizione le 719 sedi rimaste vacanti che non sono state scelte o assegnate d’ufficio ai primi 4124 candidati.

Le sedi, come annuncia l’INPS, sono situate nelle Direzioni regionali di Piemonte, Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e nella Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano.

I candidati hanno avuto la possibilità di scegliere le sedi fino alle ore 15:00 del 24 maggio 2023, mentre oltre questa data spetta all’INPS assegnare la sede secondo il punteggio conseguito da ciascun candidato, sempre considerando gli eventuali titoli di precedenza e preferenza.

L’assunzione dei 340 consulenti già vincitori di concorso è prevista per il 5 giugno 2023.