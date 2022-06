Concorso INPS per 1858 posti: prove preselettive dal 4 luglio

Concorso INPS 20220: dal 4 al 12 luglio la preselezione del bando assunzione per reclutare 1858 consulenti della protezione sociale: come funziona.

La stagione dei concorsi INPS prosegue con l’avvio della procedura di reclutamento di 1.858 consulenti della protezione sociale. Le prove preselettive della selezione per titoli ed esami per reclutare consulenti area C, posizione economica C1, si svolgeranno dal 4 al 12 luglio.

Concorso INPS per 1858 consulenti: come prepararsi 26 Ottobre 2021 Il concorso e lo scorrimento della graduatoria porteranno l’Istituto ad assumere in tutto quasi 5mila risorse. L’INPS dispone infatti delle autorizzazioni ad assumere sia i 1858 vincitori sia ulteriori 2224 idonei, raggiungendo 4082 unità a cui se ne aggiungeranno altre 719, per un totale complessivo di 4801 consulenti della protezione sociale.

Per essere ammessi allo scritto, i candidati dovranno ottenere il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a 10 volte i posti messi a concorso, ma saranno ammessi anche i candidati classificatisi ex aequo all’ultimo posto utile per l’ammissione e i candidati esentati dalla preselezione. Le prove saranno somministrate attraverso specifici strumenti informatici e l’esito sarà reso immediatamente disponibile sul sito internet dell’INPS. Alle prove scritte, invece, seguiranno gli esami orali che si concluderanno entro l’anno.