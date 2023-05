Concorso Ministero della Cultura: calendario prove scritte

Il calendario delle prove scritte del concorso indetto dal Ministero della Cultura per reclutare 518 unità di personale: date e orari.

È online il calendario delle prove scritte del concorso indetto dal Ministero della Cultura per reclutare 518 unità di personale non dirigenziale, da assumere in vari ruoli a tempo indeterminato.

Concorso Ministero della Cultura 518 funzionari: bando prorogato 15 Dicembre 2022

Le prove scritte del concorso, nello specifico, si svolgeranno nei giorni 22 e 29 maggio presso la nuova fiera di Roma Via Portuense 1645 e consisteranno nella risoluzione di 40 quesiti a risposta multipla, suddivisa in varie parti.

Le prime 25 domande sono volte a verificare le conoscenze rilevanti relative alle materie stabilite per ciascun codice di concorso, mentre le successive 8 sono finalizzate a testare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. Seguono anche 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali che ricadono nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Il calendario delle prove è il seguente:

Codice 01 – funzionario archivista di Stato, 22 maggio 2023 ore 9.30;

Codice 05 – funzionario storico dell’arte, 22 maggio 2023 ore 14.30

Codice 04 – funzionario architetto, 23 maggio 2023 ore 9.30;

Codice 06 – funzionario archeologo, 23 maggio 2023 ore 14.30;

Codice 07 – funzionario paleontologo, 24 maggio 2023 ore 9.30;

Codice 08 – funzionario demoetnoantropologo, 24 maggio 2023 ore 14.30;

Codice 03 – funzionario restauratore conservatore, 29 maggio 2023 ore 9.30;

Codice 02 – funzionario bibliotecario, 29 maggio 2023 ore 14.30.