Bando ANAC: concorso Ripam per assume funzionari

Nuovo bando di concorso Ripam, ANAC assume funzionari a tempo indeterminato, scadenza domande 5 gennaio: requisiti r competenze richieste.

L’ANAC promuove un nuovo bando di concorso pubblico per assumere 20 funzionari a tempo indeterminato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e visibile sul portale del reclutamento InPA. Il bando di concorso Ripam riguarda il reclutamento di 20 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella carriera direttiva con la qualifica di funzionario e nei ruoli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Le candidature devono essere presentate entro il termine del 5 gennaio 2023, accedendo al portale InPA. Il concorso è finalizzato a reclutare:

12 funzionari giuridico-amministrativi (codice ANAC/FAG);

8 funzionari in analisi economico-statistica (codice ANAC/FSE).

Per candidarsi come funzionario giuridico-amministrativo è necessario aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza o scienze della politica, ma anche aver maturato un’esperienza qualificata di almeno tre anni nell’ultimo quinquennio in almeno uno dei seguenti ambiti: contrattualistica pubblica; misure di prevenzione della corruzione nell’attività amministrativa; obblighi di trasparenza; inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi e conflitti di interesse.

Per quanto riguarda il profilo di funzionario in analisi statistico-economico, invece, è richiesta la laurea magistrale in scienze dell'economia, scienze economico-aziendali, finanza, scienze statistiche, scienze statistiche attuariali e finanziarie, modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, matematica o fisica. Si richiede anche un'esperienza qualificata di almeno tre anni nell'ultimo quinquennio maturata nel campo della ricerca economica e/o statistica, economia della concorrenza e della regolazione, economia pubblica e metodi di valutazione delle politiche, statistica e probabilità, econometria e statistica economica o analisi dei dati.

