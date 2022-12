Concorsi Forze armate, Polizia e Vigili del fuoco su InPA

I bandi di concorso e le selezioni indette da Forze Armate, Polizia e Vigili del fuoco sbarcano sul portale del reclutamento InPA.

Si ampliano le funzionalità del portale per il reclutamento InPA, che conterrà i bandi di concorso e gli avvisi relativi alle selezioni promossa da Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco grazie al protocollo di intesa siglato con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il portale InPA, che dal primo novembre è obbligatorio per le Amministrazioni centrali e le autorità indipendenti – rappresenta sempre di più il punto unico di accesso a tutte le offerte di lavoro che riguardano il pubblico impiego, che possono essere facilmente consultate dagli utenti.

La finalità dell’intesa, come sottolinea il Ministro per la PA Paolo Zangrillo, è quella di compiere un passo in avanti verso la semplificazione amministrativa:

La firma di oggi è un passo importante per la PA e i cittadini. L’obiettivo è quello di rispondere in termini strategici, organizzativi e operativi alle necessità di innovazione, rapidità e trasparenza nel reclutamento, in modo da sostenere le amministrazioni verso l’acquisizione di risorse professionali sempre più qualificate.

Il protocollo prevede anche l’istituzione di un Tavolo tecnico-operativo costituito da rappresentanti di ciascuna delle parti firmatarie, finalizzato all’elaborazione di soluzioni tecniche condivise.