Rinnovo Contratto PA Funzioni locali: novità e aumenti in busta paga

Il Consiglio dei Ministri del 19 ottobre ha approvato il nuovo contratto Funzioni locali, che riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio.

Il rinnovo 2019-2021 del CCNL concluso all’ARAN passa ora alla Corte dei Conti e, dopo la sottoscrizione definitiva, diventerà operativo entro metà novembre. Vediamo le principali novità.

Aumenti stipendiali

Rinnovo contratto Enti locali: tutti gli aumenti previsti 9 Agosto 2022 Nell’accordo vi sono numerose novità per quanto riguarda il trattamento economico del personale. In particolare, l’incremento retributivo medio del comparto è di 100,27 euro mensili per tredici mensilità e, considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l’aumento in busta paga arriva a 117,53 euro.

Sostanziosi anche gli arretrati medi del contratto, che equivalgono a circa 1.900 euro.

Tra le novità più rilevanti c’è anche un nuovo regime di progressioni economiche orizzontali, che prevede “differenziali stipendiali”: si tratta di incrementi stabili del trattamento economico, per remunerare il maggior grado di competenza professionale acquisito nel tempo dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni specifiche dell’area di classificazione.

Classificazioni e incarichi

A questo proposito, nel rinnovo del Contratto PA Funzioni locali è prevista anche una revisione del sistema di classificazione del personale, adeguandolo alle esigenze organizzative dei singoli enti e integrandolo ad un sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione.

Previste anche classificazioni specifiche per il personale della Sezione educativa e scolastica e della Polizia locale, riformulando il regime di alcune indennità. Il nuovo contratto istituisce poi una nuova sezione per le professioni ordinistiche nella quale viene ricompreso il personale le cui mansioni richiedono obbligatoriamente l’iscrizione a Ordini professionali.

Altre novità

Il sistema delle relazioni sindacali è stato potenziato e sono state apportate modifiche sostanziali ad alcuni istituti del rapporto di lavoro per priivilegiare i diritti dei lavoratori ma anche la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti.

Infine, viene prevista una nuova disciplina per il lavoro a distanza, in sostituzione della precedente tipologia del telelavoro, e articolato in due tipologie: lavoro agile (previsto dalla legge 81/2017) e lavoro da remoto.