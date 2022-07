Concorso MEF per 296 posti: calendario e istruzioni prova scritta

Online il calendario delle prove scritte del concorso Ripam per 296 posti indetto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Entra nel vivo il concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di 296 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell’area III con posizione economica F1 con diversi ruoli professionali.

Le prove scritte del concorso Ripam bandito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze si terranno il 18 e il 19 luglio 2022, come annunciato dal MEF che ha pubblicato il calendario dettagliato delle prove selettive.

Concorso al Ministero dell’Economia

Il concorso riguarda alcuni specifici profili professionali:

collaboratore amministrativo-contabile (Codice CONT) da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato;

collaboratore tributario (Codice TRIB) da destinare agli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie;

collaboratore amministrativo (Codice AMM) da destinare al Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, sede di Roma.

Calendario prove scritte Concorso Ripam MEF

Le prove scritte si svolgeranno in più regioni e i candidati devono prendere visione del calendario dettagliato, con l’indicazione del giorno, dell’ora e della sede dove recarsi per la prova scritta.

Profilo collaboratore amministrativo-contabile (Codice CONT): la prova scritta si svolgerà il giorno 18 luglio 2022 – sessione unica ore 9,30

Profilo collaboratore tributario (Codice TRIB): la prova scritta si svolgerà il giorno 18 luglio 2022 – sessione unica ore 14,30

Profilo collaboratore amministrativo (Codice AMM): la prova scritta si svolgerà il giorno 19 luglio 2022 – sessioni 1 ore 10,00 – sessione 2 ore 15,00.

Partecipazione alla prova

Devono presentarsi i candidati regolarmente iscritti online che non hanno ricevuto la comunicazione dell’esclusione dal concorso, in regola con il versamento della quota di partecipazione, portando con sé la copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale, dall’indirizzo email noreply@concorsismart.it, con un QRCODE per

l’accesso alla prova.

Durata della prova

La prova consiste nella risoluzione di 40 quesiti a risposta multipla con un punteggio massimo di 30 punti:

25 quesiti sulle materie stabilite per ciascun codice di concorso più informatica e inglese. risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti.

8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti.

7 quesiti relativi a problematiche organizzative e gestionali per situazioni concrete di lavoro. risposta più efficace: +0,75 punti; risposta neutra: +0,375 punti; risposta meno efficace: 0 punti.



Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta sarà di 60 minuti, cui andrà aggiunto un tempo aggiuntivo per i candidati che ne hanno diritto. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30.