Concorso funzionari Ministero della Salute: bando, requisiti e scadenza

Due nuovi bandi indetti dal Ministero della Salute per assumere funzionari in ambito giuridico ed economico-finanziario: scadenza 6 luglio 2022.

Il Ministero della Salute ha indetto due bandi distinti per reclutare funzionari da inserire con contratto a tempo indeterminato rivolti a candidati laureati da assumere in ambito giuridico ed economico-finanziario.

Bandi assunzione Ministero Salute

I due concorsi pubblici porteranno all’inserimento di 26 funzionari esperti in materie sanitarie per le esigenze degli uffici centrali del Ministero con sede a Roma, rispettivamente:

11 nel ruolo di funzionario giuridico di amministrazione

15 in quello di funzionario economico-finanziario di amministrazione.

Concorso funzionario giuridico

Il primo bando è il Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 11 unità di personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario giuridico di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 814)

Il tiolo di studio richiesto per partecipare al concorso per funzionario giuridico di amministrazione è la laurea almeno triennale in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali oppure Diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze dell’amministrazione o Laurea magistrale in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione.

Concorso funzionario economico-finanziario

Il secondo bando è il Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 15 unità di personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario economico-finanziario di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 815).

Per il profilo di funzionario economico-finanziario di amministrazione, invece, il titolo di studio che compare tra i requisiti specifici è la laurea triennale in Scienze dell’economica e della gestione aziendale, Scienze economiche, oppure Diploma di laurea in Economia e commercio, o laurea specialistica o magistrale in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione.

Come partecipare

Come si vince un concorso pubblico 22 Giugno 2022 Entrambi i bandi prevedono una prova scritta e un colloquio orale, eventualmente preceduti da una prova preselettiva da svolgere in modalità digitale.

Le domande per partecipare ai concorsi del Ministero della Salute possono essere inviate in modalità telematica entro il 6 luglio 2022, accedendo attraverso le credenziali SPID e dotandosi di un indirizzo di posta elettronica certificata.