Mobilità dirigenti scolastici: come fare domanda

Dal MIUR arrivano indicazioni operative per inviare le richieste di mobilità dei dirigenti scolastici: domande entro il 20 giugno.

Una nuova nota del Ministero dell’Istruzione illustra i criteri e la tempistica relativa alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2022/2023. Il documento, in particolare, si riferisce alle operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali nelle scuole, per quanto riguarda le conferme, i mutamenti e la mobilità interregionale con decorrenza dal 1° settembre 2022.

Per il prossimo anno scolastico la richiesta di mobilità deve essere presentata entro il 20 giugno 2022, inoltrando la domanda all’Ufficio scolastico regionale di appartenenza.

Entro la stessa data possono essere inviate le segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, incarico sindacale o dall’estero. La medesima scadenza, infine, riguarda le domande di mobilità interregionale.

Spetterà agli Uffici scolastici regionali di appartenenza l’invio entro il 4 luglio di tutte le domande di mobilità interregionale agli Uffici scolastici regionali di destinazione, che adotteranno i provvedimenti di accoglimento o diniego della domanda in ingresso entro il 15 luglio 2022.

Riepilogando, la entro la data del 20 giugno 2022 devono essere trasmesse le istanze relative a:

mobilità;

mobilità interregionale;

rientro dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, incarico sindacale o rientro dall’estero.