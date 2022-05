Concorso straordinario-bis: bando, requisiti e prove

Bando Concorso straordinario-bis 2022 e decreto MIUR per inserimento docenti di ruolo nella Scuole secondaria: ecco chi può partecipare, le compatibilità.

La prova del concorso straordinario bis 2022 per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolgeranno entro il 15 giugno. Vediamo cosa prevede il bando in termini di requisiti di partecipazione, svolgimento della prova d’esame.

Bando Concorso straordinario bis

Il bando MIUR è contenuto nel relativo decreto attuativo del MIUR , che riporta anche la tabella (allegata al decreto) con l’indicazione sul a distribuzione dei posti per classe di concorso e regione. Le prove d’esame si devono svolgere entro la metà di giugno, per chiudere tutti i lavori e consentire le immissioni in ruolo a settembre per l’anno scolastico 2022/2023. La pubblicazione del bando è quindi di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La selezione, che secondo le stime del Ministero dell’Istruzione coinvolgerà 50mila insegnanti, è finalizzata a conferire un incarico a tempo indeterminato per i vincitori a partire dal 1° settembre 2022.

Concorso straordinario: requisiti di partecipazione

Previsto dal Decreto Sostegni-bis, il concorso sarà strutturato su base regionale e articolato secondo specifiche classe di concorso. Per quanto riguarda i requisiti richiesti per prendere parte alla selezione, gli insegnanti devono avere:

abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;

partecipato alle procedure precedenti ma senza essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato;

svolto a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi;

svolto almeno una delle annualità specifica, nell’arco temporale considerato, relativamente alla classe di concorso per la quale si partecipa;

svolto servizio su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione, fermo restando il possesso del titolo di accesso e anno di servizio specifico.

Sono ammessi con riserva, inoltre, i docenti che hanno conseguito i titoli di accesso all’estero e che hanno comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.

Compatibilità

Chi partecipa al concorso STEM può anche partecipare al concorso straordinario bis: si tratta di due procedure diverse, riferite a due normative diverse, con differenti graduatorie.

Sono invece previste limitazioni di accesso al concorso straordinario bis per i docenti assunti da prima fascia o elenco aggiuntivo GPS nell'anno scolastico 2021/22.

Concorso straordinario: prove d’esame

Secondo lo schema del bando, è già possibile conoscere le modalità di svolgimento della prova orale: avrà una durata massima di 30 minuti e comprenderà anche la valutazione della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese, pari ad almeno il livello B2 del QCER, eccetto per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.

Valutazione della prova

Le commissioni può assegnare 150 punti: 100 per la prova disciplinare e 50 per i titoli, individuati nell’Allegato B del bando (nel decreto atteso in Gazzetta Ufficiale) assieme alla ripartizione dei relativi punteggi. In base alla valutazione, saranno compilate graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso, di numero non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. Vinche il concorso straordinario chi si colloca all’interno del numero di posti messi a bando.

In seguito allo svolgimento della prova orale e alla valutazione dei titoli da parte della commissione, sarà possibile ottenere le graduatorie per la copertura dei posti che dovrebbero essere circa 14mila.