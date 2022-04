Concorso STEM Scuola: prove scritte dal 3 maggio

Concorso ordinario STEM nella Scuola, calendario prove scritte: ecco tutte le date dal 3 al 5 maggio 2022 per classe di concorso o tipologia di posto.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il calendario delle prove scritte del concorso ordinario per le discipline STEM, in programma a partire dal 3 maggio 2022. La selezione coinvolge coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione entro la data del 16 marzo.

Le prove scritte del concorso, che si svolgeranno nella regione per la quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, avranno luogo nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

Ecco le date previste suddivise per classe di concorso/tipologia di posto:

A020 martedì 3 maggio 2022 pomeriggio;

A 027 martedì 3 maggio 2022 pomeriggio;

A 041 martedì 3 maggio 2022 pomeriggio;

A 026 mercoledì 4 maggio 2022 pomeriggio;

A 028 – turno 1 giovedì 5 maggio 2022 mattina;

A 028 – turno 2 giovedì 5 maggio 2022 pomeriggio.

Devono presentarsi per sostenere la prova scritta tutti candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla selezione, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo di segreteria.

È anche necessario dotarsi di mascherina FFP2 e presentare all’ingresso dell’area concorsuale un referto relativo ad un test Covid antigenico rapido o molecolare, a meno che non si abbia completato il percorso vaccinale e si possa presentare direttamente la Certificazione verde.