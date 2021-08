Bandi PNRR: Torino seleziona funzionari comunali

In arrivo il bando per l’assunzione di 100 funzionari con contratto di formazione e lavoro presso il Comune di Torino.

Il Comune di Torino cerca 100 funzionari (cat D) da assumere con contratto di formazione e lavoro della durata di due anni. Il progetto per l’inserimento delle risorse è stato approvato dalla Regione Piemonte e prevede l’ingresso di nuovo personale per la gestione dei progetti previsti dal PNRR.

Il Comune di Torino assume 1000 giovani 19 Marzo 2021 L’iniziativa si inserisce nel piano di assunzioni “Mille giovani talenti in Comune”, varato dall’amministrazione comunale lo scorso marzo per far fronte alla diminuzione del personale dovuta ai pensionamenti. Un programma triennale che dovrebbe portale all’assunzione di giovani di età inferiore ai 32 anni in possesso di laurea, precisamente 350 nel 2021, 350 nel 2022 e 300 nel 2023.

Il Comune del capoluogo piemontese sta definendo con Formez Pa le specifiche tecniche relative all’avviso di selezione la cui pubblicazione è attesa per l’inizio del mese di settembre. Sono previste diverse specializzazioni, sempre nell’ottica di ottemperare alle esigenze previste dal Recovery Plan.

Tra le figure ricercate compaiono esperti in rendicontazione, esperti giuridici, professionisti in contabilità pubblica, analisti informatici, ingegneri strutturisti, esperti in valutazione ambientale strategica e bonifiche, pianificatori urbanistici, tecnici esperti in ambito energetico e in trasporti e mobilità.